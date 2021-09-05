“Было бы хорошо, если бы люди не мусорили, не переворачивали скамейки”: что рассказали дети, которые все лето наводили порядок в Раадику

Захару 13 лет, это его первый опыт работы. На Раадику мальчик не живет, просто решил присоединиться к ребятам из дружины.

Это был очень полезный опыт, я бы повторил. Узнал я об этом совершенно случайно — просто мы с друзьями встретили Витю (организатор дружины Виктор Панасенко. Прочитать интервью с ним можно здесь) на улице, он рассказал нам о таком проекте, что мол, можно по-настоящему поработать, пригласил нас. Я и сам некоторым знакомым рассказывал, но что-то никто так и не пошел — лень, мне кажется.

А тебе не лень было? Казалось бы, лето, каникулы…

Нет, меня это абсолютно не напрягало, по мне — это и есть отдых. При этом это был мой первый опыт работы, я понял, что работать — это сложно. Ну и также у нас по субботам были занятия — по сути, это уроки, на которых учат полезным вещам, о которых не говорят в школе — как платятся налоги, например. Это было полезно очень, я считаю.

А что не понравилось?

Минусов на самом деле не было, единственное — я живу в Мустамяэ, и мне не всегда было удобно добираться на Раадику. Если бы такая дружина была у нас в районе, я бы ходил туда. Хотя, возможно, это было бы уже не то — коллектив, который был на Раадику, стал уже родным.

А конфликтов у вас не было?

Нет, у нас все дружные, не было такого. И тем, кто сомневается, стоит ли идти в дружину (новый коллектив все-таки) — стоит! Мы всех примем.

А вообще тебе сам район Раадику нравится?

Не знаю, хотел бы я там жить, но в целом — нормальный район. Там, конечно, не очень чисто, но не настолько, что находиться невозможно.

А на что потратил первую зарплату?

Купил себе обувь и наушники. Нам зарплату подарочными карточками Ülemiste выдали, но в принципе, это то же самое, что и обычные деньги.

Восьмикласснику Саше 14 лет, и 11 из них он живет на Раадику.

Как ты узнал про дружину?

Мне друзья рассказали, вот я и подошел к Вите, попросился в дружину.Он сказал, что если места будут — то можно присоединиться, вот так я и попал туда. Мне очень понравилось, если дружина будет еще — конечно пойду туда снова!