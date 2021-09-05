“Было бы хорошо, если бы люди не мусорили, не переворачивали скамейки”: что рассказали дети, которые все лето наводили порядок в Раадику
Захару 13 лет, это его первый опыт работы. На Раадику мальчик не живет, просто решил присоединиться к ребятам из дружины.
Это был очень полезный опыт, я бы повторил. Узнал я об этом совершенно случайно — просто мы с друзьями встретили Витю (организатор дружины Виктор Панасенко. Прочитать интервью с ним можно здесь) на улице, он рассказал нам о таком проекте, что мол, можно по-настоящему поработать, пригласил нас. Я и сам некоторым знакомым рассказывал, но что-то никто так и не пошел — лень, мне кажется.
А тебе не лень было? Казалось бы, лето, каникулы…
Нет, меня это абсолютно не напрягало, по мне — это и есть отдых. При этом это был мой первый опыт работы, я понял, что работать — это сложно. Ну и также у нас по субботам были занятия — по сути, это уроки, на которых учат полезным вещам, о которых не говорят в школе — как платятся налоги, например. Это было полезно очень, я считаю.
А что не понравилось?
Минусов на самом деле не было, единственное — я живу в Мустамяэ, и мне не всегда было удобно добираться на Раадику. Если бы такая дружина была у нас в районе, я бы ходил туда. Хотя, возможно, это было бы уже не то — коллектив, который был на Раадику, стал уже родным.
А конфликтов у вас не было?
Нет, у нас все дружные, не было такого. И тем, кто сомневается, стоит ли идти в дружину (новый коллектив все-таки) — стоит! Мы всех примем.
А вообще тебе сам район Раадику нравится?
Не знаю, хотел бы я там жить, но в целом — нормальный район. Там, конечно, не очень чисто, но не настолько, что находиться невозможно.
А на что потратил первую зарплату?
Купил себе обувь и наушники. Нам зарплату подарочными карточками Ülemiste выдали, но в принципе, это то же самое, что и обычные деньги.
Восьмикласснику Саше 14 лет, и 11 из них он живет на Раадику.
Как ты узнал про дружину?
Мне друзья рассказали, вот я и подошел к Вите, попросился в дружину.Он сказал, что если места будут — то можно присоединиться, вот так я и попал туда. Мне очень понравилось, если дружина будет еще — конечно пойду туда снова!
Может быть, есть какой-то урок, который ты для себя вынес после двух месяцев участия в дружине?
Прежде всего, что мусорить — значит самому себе делать хуже. Лично мне было приятно убирать свой район. После нас на Раадику стало намного чище, но мне кажется, если не заниматься уборкой регулярно, все станет как прежде.
А сам район Раадику тебе нравится? Ты не хотел бы переехать?
Да, мне здесь нравится, я бы не хотел никуда переезжать. Лучше наводить чистоту там, где ты живешь.
Потратил уже свою первую зарплату?
Да, купил себе принадлежности для школы.
А какие вообще планы на будущее? Есть профессия, которая тебе нравится?
Я собираюсь пойти в молодежный штаб волонтером, а дальше на молодежного работника пойду.
Если ты был мэром Раадику и имел бы огромное количество денег, что бы ты изменил в первую очередь?
Я бы сделал новые скамейки, улучшил бы детские площадки. Сделал бы клумбы, цветы бы посадил. Наверное, парковку бы сделал побольше. А в новых законах я смысла не вижу — их все равно будут нарушать. Но если представить, что меня послушаются, то было бы хорошо, чтобы люди не мусорили, не переворачивали скамейки — у нас такое часто бывает, мы их каждый рабочий день потом мыли.
А были какие-то минусы? Может быть, вставать приходилось рано?
Нет, ничего такого. Витя специально выбрал время, чтобы все высыпались, плюс у нас перерывы были. Нас еще и кормили — на каждого ребенка по 5 евро выделялось и мы могли сами в Bolt себе заказывать, кто что хотел. Но вообще, если бы я был организатором и мне государство выделило много денег, я бы набрал в команду больше людей и сделал бы не два раза в неделю встречи, а три-четыре.
По словам представителей Raadiku Arendus, цель компании как административного предприятия — посредством различных общинных мероприятий приблизиться к жителям и вместе улучшать общую жилую среду. ”В своей работе мы стремимся к тому, чтобы на съемной площади людям жилось хорошо. Каждый хочет ощущать свою принадлежность к чему-то и чувствовать, что его ценят. Дружина предлагает вызов молодежи района, возможность самореализации и чувство принадлежности”.
За проект благодарим Raadiku Arendus, управу Lasnamäe, Марию Дерлыш, Linnalabor, Молодежный центр Lasnamäe и всех ребят.