Выплаты из второй пенсионной ступени: уменьшается ли не облагаемый налогом доход?

Со всех выплат, поступивших на банковские счета людей, уже вычтен подоходный налог в размере 20%. Однако многих интересует: как быть при подаче налоговой декларации, ведь не облагаемый налогом доход в 2021 году составляет 6000 евро в год?

Как сообщил специалист по коммуникации Министерства финансов Мярт Белкин, выплата из второй пенсионной ступени не учитывается при расчете не облагаемого налогом дохода (то есть не уменьшает его). Это означает, что подоходный налог с этих выплат рассчитывается отдельно, а расчет совокупного дохода человека производится так же, как и раньше. То есть от подоходного налога освобождается 6000 евро в год, или 500 евро в месяц.