В Новой Зеландии сторонник ИГИЛ ранил шестерых человек в супермаркете. Его застрелила полиция

По данным The New Zealand Herald, преступник пришел в магазин Countdown в районе Нью-Линн днем 3 сентября безоружным, но затем схватил с полки нож и стал нападать на покупателей.

FULL VIDEO - LynnMall supermarket stabbing a ‘terrorist’ attack, suspect was a Sri Lankan says New Zealand PM Ardernhttps://t.co/xVKNV3XMNc — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 3, 2021

Полиция, прибывшая на место происшествия, менее чем через минуту убила нападавшего.

Трое из раненых доставлены в больницу в критическом состоянии.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее в Окленде терактом. По ее сведениям, подозреваемый в нападении был уроженцем Шри-Ланки и сторонником ИГИЛ. Он находился под наблюдением полиции с момента переезда в Новую Зеландию в 2011 году из-за своих экстремистских взглядов и симпатий террористам.