03.09.2021, 16:16
В Новой Зеландии сторонник ИГИЛ ранил шестерых человек в супермаркете. Его застрелила полиция
Foto: REUTERS/SCANPIX
Шесть человек получили ранения в результате нападения вооруженного мужчины в супермаркете города Окленд в Новой Зеландии. Об этом пишет Meduza.
По данным The New Zealand Herald, преступник пришел в магазин Countdown в районе Нью-Линн днем 3 сентября безоружным, но затем схватил с полки нож и стал нападать на покупателей.
Полиция, прибывшая на место происшествия, менее чем через минуту убила нападавшего.
Трое из раненых доставлены в больницу в критическом состоянии.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее в Окленде терактом. По ее сведениям, подозреваемый в нападении был уроженцем Шри-Ланки и сторонником ИГИЛ. Он находился под наблюдением полиции с момента переезда в Новую Зеландию в 2011 году из-за своих экстремистских взглядов и симпатий террористам.