ЕС и AstraZeneca достигли внесудебного соглашения в споре о недопоставках

Европейский Союз и британско-шведский фармацевтический концерн AstraZeneca достигли внесудебного соглашения в конфликте о недопоставке 50 млн доз вакцины от коронавируса. Договоренность включает в себя обязательство компании поставить странам Евросоюза весь объем вакцины в соответствии с ранее заключенными контрактами, сообщила в микроблоге Twitter в пятницу, 3 сентября, комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. По ее словам, Брюссель удовлетворен "взаимоприемлемым решением, которое будет выгодного жителям ЕС и всего мира благодаря вкладу в фонд COVAX".

Today we reached a settlement agreement w/ @AstraZeneca.

This includes a binding commitment to deliver all #COVID19 vaccines under our contract.



We are pleased to have found a mutually satisfactory solution that benefits 🇪🇺citizens & 🌍 citizens via our global COVAX commitment. — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) September 3, 2021

Соглашение предусматривает поставку 135 млн доз вакцины AstraZeneca во второй половине 2021 года, из них 60 млн до конца третьего квартала и 75 млн — до конца четвертого, указал в свою очередь концерн. До конца марта 2022 года концерн обязуется поставить Евросоюзу еще 65 млн доз препарата. Тем самым он выполнит предусмотренные контрактами обязательства по поставке ЕС в общей сложности все 300 млн доз вакцины от коронавируса.

Стороны прекращают судебное разбирательство

В заявлении концерна также указывается, что после достижения внесудебного соглашения стороны прекращают судебное разбирательство.

Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca в конце мая, обвинив концерн в поставке меньшего объема вакцин, чем было согласовано в договоре. Страны ЕС ожидали поставку 300 млн доз вакцин до конца июня, но в первом квартале года были поставлены только 30 млн вместо 120 млн. Брюссель потребовал 90 млн доз, которые были недопоставлены за период с января по конец апреля. Первое судебное заседание должно было состояться в конце сентября.

Между тем, по данным AstraZeneca, концерн вместе со своими партнерами предоставил около 1,1 млрд доз вакцины более чем 170 странам. Около двух третей этого объема были направлены в бедные страны.