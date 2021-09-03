Девушка дня. Российская красавица-фигуристка Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии
Позже в своем Instagram выступила и Федерация фигурного катания Грузии: ”Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где она покажет свои новые программы”.
Губановой 18 лет, она дважды становилась серебряным призером финала Кубка России, один раз — финала юниорской серии Гран-при, выигрывала этапы юниорской серии Гран-при, неоднократно была призером этапов Кубка России. Ее высшим достижением на национальных чемпионатах является шестое место, пишет РИА Новости.
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