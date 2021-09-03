Понеслось: пенсионные накопления выплачены. Люди увеличивают лимиты и наводняют банковские конторы

Первые 47 млн были выплачены вчера тем, кто решил перевести деньги на инвестиционные счета.

Таким образом к настоящему моменту выплачено все, что должно было быть выплачено. Далее, по сообщению центра, они будут заниматься только платежами, которые пришли обратно из-за некорректных банковских данных.

По данным издания, банкам стали поступать как ходатайства о жилищных кредитах, так и заявления на погашение имеющихся кредитов и рассрочек. Пресс-секретарь SEB Маарья Каламас подтвердила, что сегодня они получили больше заявлений и звонков, чем обычно.

Также люди активно меняют лимиты в интернет-банке, поскольку, скорее всего, хотят совершить крупную запланированную покупку или операцию. Каламас отмечает, что лимиты можно изменить в интернет-банке, но в интересах безопасности заявления на слишком большие лимиты проходят дополнительную проверку. ”После подачи заявления просим запастись терпением”, — сказала она. Сейчас процесс смены лимитов может занять три дня и больше. Также длиннее могут быть очереди в банковских конторах.

Как мы писали ранее, некоторые экономисты опасаются, что жители Эстонии кинуться покупать себе новые телевизоры или дорогостоящие путевки и быстро потратят все деньги.