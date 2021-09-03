18-летняя мексиканка умерла после нокаута

В четвертом раунде боя 18-летняя мексиканка пропустила тяжелый удар и получила от рефери стоячий нокдаун, но через несколько секунд у нее начались судороги, и она потеряла сознание. Девушка был немедленно доставлен в больницу, и врачи ввели ее в фармакологическую кому. К сожалению, лечение оказалось неэффективным, и Сапата умерла через пять дней после злополучного поединка.