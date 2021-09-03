03.09.2021, 14:27
18-летняя мексиканка умерла после нокаута
Жанетт Закариас Сапата (2-4, 0 КО), которая получила тяжелую черепно-мозговую травму в субботнем поединке против Мари Пьер Уль (4-0-1, 2 КО) на мероприятии в Монреале, Канада, и после чего была введена в искусственную кому, через пять дней скончалась в больнице Сакр-Кёр де Монреаль. Эту информацию подтвердил промоутер этого вечера Ивон Мишель, пишет Ringside24.
В четвертом раунде боя 18-летняя мексиканка пропустила тяжелый удар и получила от рефери стоячий нокдаун, но через несколько секунд у нее начались судороги, и она потеряла сознание. Девушка был немедленно доставлен в больницу, и врачи ввели ее в фармакологическую кому. К сожалению, лечение оказалось неэффективным, и Сапата умерла через пять дней после злополучного поединка.
Жанетт Закариас Сапата провела шесть боев на профессиональном ринге. В поединке, непосредственно предшествующем выступление в Монреале, у мексиканки был нокаут, но, как уверяли ее менеджеры, она улетела в Канаду с полным пакетом медицинских обследований.
Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.