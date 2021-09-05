Хаапсалу вместо Египта: как пандемия превратила город в востребованный курорт

Всё не доехать до Турции/Греции/Египта/добавить своё? Тогда надевайте купальник и отправляйтесь в Хаапсалу. Цены тут очень даже курортные, так что не почувствуете разницы! Почему так? Всё началось в 1825 году, когда в городе открыли первую грязелечебницу и тут понеслось…

Курортники не заставили себя долго ждать! Обмазаться хаапсалуской грязью да поправить свое здоровье в лечебнице желали многие, даже члены императорской семьи. За ними подтянулись и дворяне — мода дело такое, нужно ей следовать. Даже сам город преобразился: для гламурных курортников строились новомодные санатории, рестораны да курзал. Те самые, которые сейчас нас восхищают наличием многочисленных резных элементов.

В городе в пять раз увеличивается число ”понаехавших”, ведь курортников нужно было кому-то обслуживать. Горожане начали сдавать туристам комнаты. Если семья арендатора нуждалась в нескольких помещениях, то хозяева дружно всем семейством отправлялись жить на чердак.

Добраться до курорта было не так-то просто — преимущественно по морю, а если у тебя морская болезнь, то, будь добр, жди до 1905 года, пока в Хаапсалу не появится железная дорога. В Хаапсалу всегда были рады богатым туристам, потому на железнодорожной станции помимо здания для обычных пассажиров появился и Императорский павильон.

Курортный город Хаапсалу славился не только лечебной грязью, но и морем. Видимо, отдыхающие были людьми закаленными, ведь купались же они в нашем море нагишом. Правда, делали они это не по собственной воле, а по рекомендациям врачей. Так увеличивается благотворный эффект волн на организм.

Но не стоит думать, что курортники были нудистами! Вдоль моря для них выстраивались плавательные мостки с домиками, откуда можно было по ступеням спуститься в воду и купаться в уединении.

Время шло, сменялись правящие режимы, а Хаапсалу так и остался городом-курортом, под чары которого до сих пор попадает любой, сюда приехавший.

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