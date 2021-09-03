Мост Ильвесе между Ласнамяэ и Кесклинном вновь открыт для пешеходов

”Хотя работы по строительству нового моста для велосипедно-пешеходного движения между улицей Маяка и мостом Ильвесе продлятся еще несколько недель, уже сейчас т.н. старый мост Ильвесе открыт для пешеходов. Однако следует быть внимательным и учитывать, что рядом с мостом продолжаются строительные работы. Новый строящийся мост позволит удобно и безопасно попадать на велосипеде из Юлемисте в центр города, поскольку одним из наших приоритетов является создание удобных пешеходных и велосипедных соединений между Ласнамяэ и центром города”, — прокомментировал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.