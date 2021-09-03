Мост Ильвесе между Ласнамяэ и Кесклинном вновь открыт для пешеходов
”Хотя работы по строительству нового моста для велосипедно-пешеходного движения между улицей Маяка и мостом Ильвесе продлятся еще несколько недель, уже сейчас т.н. старый мост Ильвесе открыт для пешеходов. Однако следует быть внимательным и учитывать, что рядом с мостом продолжаются строительные работы. Новый строящийся мост позволит удобно и безопасно попадать на велосипеде из Юлемисте в центр города, поскольку одним из наших приоритетов является создание удобных пешеходных и велосипедных соединений между Ласнамяэ и центром города”, — прокомментировал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
В ходе ремонтных работ улучшили техническое состояние и покрытие моста Ильвесе, также обновили перила и освещение. Благодаря этому мост стал удобнее и безопаснее. Большую часть работ провели в августе, но некоторые работы продлятся до октября.
В сентябре также завершится строительство велосипедно-пешеходного моста, который свяжет Маяка и Кадриорг, вместе с чем появится и платформа для обозрения. Новый мост будет способствовать удобному велосипедному и пешеходному сообщению между Ласнамяэ и Кесклинном.