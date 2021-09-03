Гражданин Ирака незаконно перевозил соотечественника через Эстонию. Его приговорили к условному сроку и выслали из страны

По словам руководителя службы надзора за границей и миграцией Пыхьяской префектуры Юлава Калфа, уже более месяца полиция работает в усиленном составе на внутренней границе в портах и на эстонско-латвийской границе.

"Мы подняли уровень готовности с связи с ростом миграционного давления в Литве и Латвии. Мы знаем, что незаконно мигрирующие люди могут хотеть использовать Эстонию как транзитную страну по дороге в Скандинавию. В усиленном составе мы работаем по всей Эстонии, проверяем транспортные средства и людей, которые въезжают в Эстонию, а также выезжают через порт в Финляндию. У полицейских есть определенные методы работы, при помощи которых в ходе выборочного контроля проверяются автомобили и люди, которые могут совершать незаконную миграцию или совершать другие нарушения", — сказал Калф.

31 августа полицейские проводили в Таллиннском порту проверку людей, направлявшихся в Финляндию. Они остановили для проверки автомобиль BMW с финскими регистрационными номерами, которым управлял гражданин Ирака 1986 г. р., имеющий действующий вид на жительство Финляндии. При проверке автомобиля полицейский обнаружил спрятавшегося в багажнике мужчину. Оба иностранца были задержаны. Полицейские установили, что второй мужчина 1998 г. р. тоже является гражданином Ирака и у него нет законного основания для пребывания в Эстонии.

Юлав Калф подчеркнул, что полиция серьезно реагирует на каждую подобную попытку привезти иностранца в Эстонию незаконно, вне зависимости от того, является ли Эстония конечным пунктом назначения или транзитным государством.

„В условиях усилившегося миграционного давления находятся и те, кто хочет заработать за счет нелегальных мигрантов, организовывая их перевоз из одной страны в другую, затем дальше. Как возможностью заработать это может видеть и организованная преступность, поэтому мы реагируем на такие случаи очень серьезно, чтобы воспрепятствовать им", — сказал Калф.