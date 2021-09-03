Премьер-министр Финляндии надеется, что от связанных с пандемией ограничений можно будет отказаться в октябре

Премьер-министр Санна Марин (СДП) заявила по итогам сегодняшних переговоров правительства, что обновленная стратегия, касающаяся коронавируса, должна быть утверждена в понедельник, 6 сентября.

По словам главы правительства, необходимый для снятия ограничительных мер уровень вакцинации будет достигнут, вероятно, в октябре. Тогда, по оценкам, свыше 80 % жителей страны старше 12 лет будут полностью вакцинированы.

Премьер-министр добавила, что коронапаспорт — это средство, которое поможет избежать ограничительных мер. По ее словам, он будет действовать на добровольной основе.

Также глава правительства сообщила, что вопрос об отмене обязательной безопасной дистанции все еще находится на стадии разработки. По словам Марин, парламент рассмотрит его как можно скорее. Отмены данной ограничительной меры ждут в особенности деятели культуры и спорта.