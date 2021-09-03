В Таллинне на Лаагна теэ начинаются работы по реконструкции уличного освещения

В ходе строительных работ будут заменены фонарные столбы, а старые светильники заменят на LED -лампы. На пешеходных переходах будет установлена специальная подсветка, а воздушные линии электропередачи спрячут под землю.

”Уличное освещение играет важную роль в обеспечении безопасности городских улиц, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. — Если говорить об одной из основных транспортных артерий города — Лаагна теэ — то в этом случае обновление освещения поможет снизить связанные с вниманием водителей риски. Также нужно подчеркнуть, что в этом году, для того чтобы повысить безопасность пешеходов, мы уделяем особое внимание освещенности пешеходных переходов”.