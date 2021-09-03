ФОТО | Молодого человека отправили за решетку за убийство бизнесмена в ходе драки в Старом городе

В июне прошлого года 39-летний предприниматель Михкель Хаавель, который занимался аптечным бизнесом в Курессааре, употреблял алкоголь в баре на улице Вана-Виру в Старом городе.

В первых часах ночи он вышел из бара на улицу, где у него произошел конфликт с Марко Веси, который проводил время в компании недалеко от бара. Веси ударил Хаавеля кулаками два раза, в результате чего бизнесмен упал и ударился головой о булыжники мостовой.

Случайный свидетель инцидента позвонил в скорую помощь, которая доставила Хаавеля в тяжелом состоянии в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь и рано утром 8 июня мужчина скончался. Обвиняемый же покинул место происшествия и 8 июня сам обратился в полицейский участок, где его и задержали.

Согласно обвинению, Веси вызвал смерть Хаавеля по неосторожности, и прокурор отметил, что убийство не было его целью. Главный вопрос состоял в том, мог ли Веси осознавать, что его удары могут вызвать тяжелую травму или смерть. Ознакомившись с видеозаписью инцидента, суд посчитал, что молодой человек при ударе приложил максимальную силу, поэтому должен был предусмотреть тяжелые последствия.

Обвинительный приговор еще не вступил в силу и его можно обжаловать в течение 15 дней. Веси не пожелал комментировать приговор Delfi.