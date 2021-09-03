Многие из тех, кто забрал деньги из второй пенсионной ступени, получат "премию"

Выплаты людям, покидающим вторую пенсионную ступень, начали осуществлять 2 сентября.

В зависимости от того, в каком пенсионном фонде были сделаны накопления, так называемая премия может составить даже 10-20%, так как финансовые рынки значительно выросли с начала года.

При выходе из второй пенсионной ступени снова продолжить в ней накопления можно будет лишь спустя десять лет, то есть начиная с сентября 2031 года. Кроме того, при выводе средств из ступени нужно заплатить 20% налога.

При этом возможность выхода из второй пенсионной ступени никуда не исчезнет — при необходимости всегда можно подать новое ходатайство, а выплаты производятся три раза в год.