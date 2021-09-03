03.09.2021, 11:12
Многие из тех, кто забрал деньги из второй пенсионной ступени, получат "премию"(50)
Foto: Argo Ingver
Тысячам эстоноземельцев, покидающих вторую пенсионную ступень, в ближайшие недели выплатят больше денег, чем у них было в начале года накоплено на пенсионном счету.
Выплаты людям, покидающим вторую пенсионную ступень, начали осуществлять 2 сентября.
В зависимости от того, в каком пенсионном фонде были сделаны накопления, так называемая премия может составить даже 10-20%, так как финансовые рынки значительно выросли с начала года.
При выходе из второй пенсионной ступени снова продолжить в ней накопления можно будет лишь спустя десять лет, то есть начиная с сентября 2031 года. Кроме того, при выводе средств из ступени нужно заплатить 20% налога.
При этом возможность выхода из второй пенсионной ступени никуда не исчезнет — при необходимости всегда можно подать новое ходатайство, а выплаты производятся три раза в год.