За сутки в Эстонии выявлено 346 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По состоянию на утро 3 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 122 человека. Всего в больницах 135 зараженных коронавирусом пациентов, из которых 109, или 80,3%, не вакцинированы и 26, или 19,7%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли девять новых историй болезни. Умер один зараженный коронавирусом: 71-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 5 053 результата теста, из которых 346 оказались положительными. Из получивших положительный тест 260 не были вакцинированы и 86 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 3 528 доз вакцины, всего введено 1 279 274 дозы. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 64,6%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.