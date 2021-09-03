ФОТО | В Тискре открылся супермаркет Prisma

По словам регионального руководителя Prisma в Эстонии Теэму Кильпия, расширение Prisma — стратегическое решение. ”Отличный ассортимент товаров по выгодным ценам должен был доступен всем. Мы считаем, что это действительно важно. Поэтому мы начали расширяться и в небольших районах и населенных пунктах по всей Эстонии, как, например, супермаркет, который мы открыли вчера в Тискре, и недавно открывшийся магазин на улице Линнамяэ”, — сообщил Кильпия.

В супермаркете Tiskre Prisma уделено особое внимание широкому ассортименту продовольственных товаров. ”Мы фокусируемся на том, чтобы обеспечить посетителям разнообразный выбор продуктов, и на том, чтобы процесс совершения повседневных покупок был быстрым и удобным, — сказал Кильпия. — Более широкий ассортимент промтоваров предлагается в наших гипермаркетах в Таллинне, Тарту и Нарве. Кроме этого, промышленные и продовольственные товары можно с удобством заказывать в интернет-магазине ePrisma”.

Ассортимент магазина составлен с учетом пожеланий клиентов. ”По мере расширения мы уделяем ассортименту особое внимание. Мы готовы адаптировать ассортимент магазина под запросы жителей района Тискре и посетителей магазина, и вводить в него товары, которым клиенты отдают предпочтение. Отзывы о магазине и ассортименте можно оставить как на сайте Prisma, так и в отделе информации магазина”, — добавил Кильпия.

”У Tiskre Prisma отличное местоположение на границе волости Харку и Таллинна. Как местный житель я знаю, что появление магазина торговой сети Prisma здесь с нетерпением ожидалось, и уверен, что дела у него пойдут отлично. До нового центра можно с удобством добраться и на автомобиле, и пешком, в сотрудничестве с волостью Харку и Департаментом шоссейных дорог созданы новая кольцевая дорога и решения для легких транспортных средств”, — сообщил Каарель Лойгу, исполнительный директор застройщика Capital Mill.