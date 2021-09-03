ФОТО | В Тискре открылся супермаркет Prisma(3)
По словам регионального руководителя Prisma в Эстонии Теэму Кильпия, расширение Prisma — стратегическое решение. ”Отличный ассортимент товаров по выгодным ценам должен был доступен всем. Мы считаем, что это действительно важно. Поэтому мы начали расширяться и в небольших районах и населенных пунктах по всей Эстонии, как, например, супермаркет, который мы открыли вчера в Тискре, и недавно открывшийся магазин на улице Линнамяэ”, — сообщил Кильпия.
В супермаркете Tiskre Prisma уделено особое внимание широкому ассортименту продовольственных товаров. ”Мы фокусируемся на том, чтобы обеспечить посетителям разнообразный выбор продуктов, и на том, чтобы процесс совершения повседневных покупок был быстрым и удобным, — сказал Кильпия. — Более широкий ассортимент промтоваров предлагается в наших гипермаркетах в Таллинне, Тарту и Нарве. Кроме этого, промышленные и продовольственные товары можно с удобством заказывать в интернет-магазине ePrisma”.
Ассортимент магазина составлен с учетом пожеланий клиентов. ”По мере расширения мы уделяем ассортименту особое внимание. Мы готовы адаптировать ассортимент магазина под запросы жителей района Тискре и посетителей магазина, и вводить в него товары, которым клиенты отдают предпочтение. Отзывы о магазине и ассортименте можно оставить как на сайте Prisma, так и в отделе информации магазина”, — добавил Кильпия.
”У Tiskre Prisma отличное местоположение на границе волости Харку и Таллинна. Как местный житель я знаю, что появление магазина торговой сети Prisma здесь с нетерпением ожидалось, и уверен, что дела у него пойдут отлично. До нового центра можно с удобством добраться и на автомобиле, и пешком, в сотрудничестве с волостью Харку и Департаментом шоссейных дорог созданы новая кольцевая дорога и решения для легких транспортных средств”, — сообщил Каарель Лойгу, исполнительный директор застройщика Capital Mill.
При строительстве нового магазина уделяется внимание приоритетам экологии и устойчивого развития. Tiskre Prisma является зданием класса энергоэффективности А, что означает меньшее воздействие на окружающую среду. Холодильные системы магазина очень экономичные, остаточное тепло используется на отопление общих площадей. Системы освещения также основаны на новейших светодиодных решениях.
Магазин Tiskre Prisma открыт ежедневно с 7:00 до 23:00. В следующем году Prisma откроет магазины в Рапла, Маарду, Харку и Сауэ.