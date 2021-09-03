Экономика
03.09.2021, 09:30

Юристы: увольнение невакцинированного сотрудника должно быть крайней мерой

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Et olla valmis uuteks viirusetüvedeks, peab ka järgnevateks aastateks tagama piisavas koguses vaktsiine, sealhulgas kohandatud vaktsiine.
Et olla valmis uuteks viirusetüvedeks, peab ka järgnevateks aastateks tagama piisavas koguses vaktsiine, sealhulgas kohandatud vaktsiine.
Foto: Margus Pahv
Увольнение невакцинированных сотрудников должно быть крайней мерой, заявила премьер Кая Каллас. Такого же мнения придерживаются и юристы: по их оценке, непривитого от ковида работника можно перевести на другую должность, а вот для увольнения должны быть очень веские причины, пишет rus.err.ee.

"Увольнение должно быть самым последним средством. Во-первых, у нас уже вакцинированные люди не должны сидеть на самоизоляции, а значит если кто-то на работе заболеет коронавирусом, то вакцинированные сотрудники останутся на работе. Здесь нужно очень внимательно следить за тем, чтобы были взвешены все возможные варианты, чтобы сохранить человека на работе", — пояснила премьер-министр Кая Каллас.

Работодатели по всей стране должны были провести анализ рисков на своих предприятиях к 1 сентября, однако выполнили это требование пока что лишь 38% предприятий.

Юристы при этом говорят, что анализ рисков может послужить достаточным доказательство для снятия человека с должности, но увольнение может быть лишь в том случае, если этого невакцинированного работника нельзя без паспорта иммунизации устроить на другую должность.

"Мы должны всегда учитывать, что вакцинация добровольна, у нас нет ни одного закона, который бы обязывал к этому или давал бы право требовать кого-то вакцинироваться. Мы должны с уважением относиться к другим людям, у кого, возможно, другие взгляды. Я, например, считаю что в этой ситуации вакцинация разумна и нужна, но я также понимаю, что есть люди, кому это не позволяет религия, состояние здоровья, личные причины и прочие риски", — отметила советник адвокатского бюро Sorainen Пиркко-Лийз Харкмаа.

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