ФОТО | Отличительной чертой новых столичных школьных автобусов станут яркие иллюстрации(1)
Предприятие Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) в сотрудничестве с городом Таллинном в октябре выпустят на линию новые школьные автобусы Scania Irizar i4, чтобы улучшить качество обслуживания столичных школьников. Новые автобусы также будут иметь отличительный облик, креативное решение которого было выбрано в рамках творческого конкурса. Всего на конкурс поступило 24 работы, которые анонимно оценивало жюри. В состав жюри вошли семь человек, среди которых были представители Союза ученических самоуправлений, городской мэрии и TLT.
Председатель жюри, вице-мэр Таллинна Андрей Новиков отметил, что учащихся столичных школ будут обслуживать два автобуса на 55 мест и один автобус на 63 места. Автобусы будут оборудованы всеми удобствами, отвечающие всем требованиям безопасности, а также позволяющие перевозить пассажиров на инвалидных колясках.
”Нам было важно, чтобы школьные автобусы имели привлекательный вид и отвечали ожиданиям школьников”, — сказал Новиков. Он отметил также, что школьный транспорт предназначен для учащихся начальных, основных школ и гимназий Таллинна. ”В обычное учебное время школьный автобус развозит детей в столичные школы по трем маршрутам: Viimsi keskus — Balti jaam, Tammneeme — Balti jaam и Tiskre — Balti jaam, гарантируя таким образом удобное и быстрое транспортное сообщение между пригородом и центром, куда многие дети ходят в школу или в кружки по интересам. К тому же школы могу заказать автобусы для поездок на школьные экскурсии или в лагеря. Использование школьного автобуса является бесплатным для учащихся. При посадке в школьный автобус ученик должен показать водителю свой ученический билет. Школьный автобус безопасен, потому что туда не допускаются другие пассажиры, кроме школьников”, — добавил вице-мэр.
Входящая в состав жюри председатель Союза ученических самоуправлений Анетте Вийн объяснила, что автобусы с отличительный дизайном позволят большим и маленьким школьникам легко распознать свой транспорт и сделает поездку на нем интересной и веселой.
”У каждой работы был свой характер. Большинство работ были очень интересными и красочными, что сильно отличало их от обычных городских автобусов. Я высоко оценила работы, которые бы идеально вписались в городскую среду, визуальное решение которых было хорошо продуманно и в то же время минималистично и вне времени”, — сказала Вийн, добавив, что она выбирала такой дизайн, который бы подошел как для учеников начальных классов, так и гимназистов.
Член правления TLT Отто Попель сказал, что в рамках творческого конкурса поступило много работ как от школьников, так и от дизайнеров и зарубежных обывателей. Жюри оценивало анонимные работы, то есть имена авторов членам жюри были неизвестны. ”Наибольшее количество баллов получило дизайнерское агентство Optimist Creative, чье визуальное решение включало в себя забавные однотонные иллюстрации и поддерживающие настроение фразы. Второе место занял Michel Bucheli, предложивший дизайн с силуэтом Таллинна. Третье место заняла Nora Pelšs, которая использовала в своем оформлении пастельные тона”, — рассказал Попель.
Новые автобусы прибудут в Таллинн в конце сентября, после чего они будут оформлены дизайнерским решением победителя конкурса. Школьный транспорт планируется выпустить на линии в середине октября.