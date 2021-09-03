ФОТО | Отличительной чертой новых столичных школьных автобусов станут яркие иллюстрации

Предприятие Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) в сотрудничестве с городом Таллинном в октябре выпустят на линию новые школьные автобусы Scania Irizar i4, чтобы улучшить качество обслуживания столичных школьников. Новые автобусы также будут иметь отличительный облик, креативное решение которого было выбрано в рамках творческого конкурса. Всего на конкурс поступило 24 работы, которые анонимно оценивало жюри. В состав жюри вошли семь человек, среди которых были представители Союза ученических самоуправлений, городской мэрии и TLT.

Председатель жюри, вице-мэр Таллинна Андрей Новиков отметил, что учащихся столичных школ будут обслуживать два автобуса на 55 мест и один автобус на 63 места. Автобусы будут оборудованы всеми удобствами, отвечающие всем требованиям безопасности, а также позволяющие перевозить пассажиров на инвалидных колясках.

”Нам было важно, чтобы школьные автобусы имели привлекательный вид и отвечали ожиданиям школьников”, — сказал Новиков. Он отметил также, что школьный транспорт предназначен для учащихся начальных, основных школ и гимназий Таллинна. ”В обычное учебное время школьный автобус развозит детей в столичные школы по трем маршрутам: Viimsi keskus — Balti jaam, Tammneeme — Balti jaam и Tiskre — Balti jaam, гарантируя таким образом удобное и быстрое транспортное сообщение между пригородом и центром, куда многие дети ходят в школу или в кружки по интересам. К тому же школы могу заказать автобусы для поездок на школьные экскурсии или в лагеря. Использование школьного автобуса является бесплатным для учащихся. При посадке в школьный автобус ученик должен показать водителю свой ученический билет. Школьный автобус безопасен, потому что туда не допускаются другие пассажиры, кроме школьников”, — добавил вице-мэр.

Входящая в состав жюри председатель Союза ученических самоуправлений Анетте Вийн объяснила, что автобусы с отличительный дизайном позволят большим и маленьким школьникам легко распознать свой транспорт и сделает поездку на нем интересной и веселой.