Сегодня стартует ЛаснаКино — фестиваль фильмов на свежем воздухе(7)
Вторая мировая война унесла много жизней, а еврейской нации пришлось особенно тяжело из-за применяемой нацистами доктрины "чистой расы". Главный герой фильма "Уроки фарси" бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье оказывается на оккупированной территории после того, как армия Вермахта в 1942-ому году захватывает почти всю Европу. Во время очередной облавы, он попадается в руки немецких солдат, которые отправляют его в концентрационный лагерь. Наслышанный о судьбе евреев в таких лагерях, Жиль решает выдать себя за выходца из Ирана. На первых порах план срабатывает замечательно, но вскоре, хитреца к себе вызывает повар концлагеря Клаус Кох. Последний намерен после окончания войны перебраться в Иран и открыть там свой ресторан. Услышав об иранце в лагере, он намерен с его помощью выучить язык. Совершенно не владеющему фарси Кремье необходимо обучить Клауса языку и при этом не выдать себя.
”Фильм заставляет задуматься. Фильм заставляет плакать. Мощь эмоционального шока от просмотра такова, что находишься под впечатлением недели. Развязка киноленты пронзительна”, — делится мыслями по поводу ”Уроков фарси” Полина Ляшева, руководитель проектов НКО Ласнаидея.
На площадке будут сидячие места и организаторы рекомендуют взять пледы или подушечки, чтобы наслаждаться просмотром было более комфортно и уютно. В случае дождливой погоды стоит также захватить с собой плащи и накидки, но не зонтики, чтобы не мешать другим зрителям смотреть на экран. Одеваться следует потеплее, а также стоит взять с собой термос с горячим чаем.
”В этом году мы отходим от стандартной схемы проведения кинопоказов, по которой перед фильмом проводилась дискуссия. Дискуссия будет заменена увлекательной киновикториной с призами лучшим знатокам мира кино. Призы предоставили местные жители и предприниматели”, — объясняет Ляшева.
Вход на ЛаснаКино в этом году будет по билетам, которые достанутся самым быстрым — на каждый показ доступно только 100 билетов! Бесплатные билеты можно получить на сайте Fienta.
Если вам нравится то, что делают ребята из Ласнаидеи и вы хотите поддержать их, вы можете билет купить. Все полученные средства пойдут на развитие района Ласнамяэ.
ПРОГРАММА ЛАСНАКИНО 2021
◉ 03.09. “Уроки фарси”
2020 | реж. Вадим Перельман | Германия, Россия, Беларусь | военная драма
Стадион школы, Ляэнемере теэ, 31
Билеты: https://fienta.com/ru/lasnakino-2021-parsia-tunnid
◉ 04.09. “Гуд бай, Берлин!”
2016 | реж. Фатих Акин | Германия, Франция | семейный фильм
Огород Лаагна, Выру, 11
Билеты: https://fienta.com/ru/lasnakino-2021-tschik
◉ 05.09. "Мед в голове"
2014 | реж. Тиль Швайгер, Ларс Гмелинг | Германия | трагикомедия
Стадион Спортивного комплекса Ласнамяэ, Паэ, 1.
Билеты: https://fienta.com/ru/lasnakino-2021-tschik-26519