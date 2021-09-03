Сегодня стартует ЛаснаКино — фестиваль фильмов на свежем воздухе

Вторая мировая война унесла много жизней, а еврейской нации пришлось особенно тяжело из-за применяемой нацистами доктрины "чистой расы". Главный герой фильма "Уроки фарси" бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье оказывается на оккупированной территории после того, как армия Вермахта в 1942-ому году захватывает почти всю Европу. Во время очередной облавы, он попадается в руки немецких солдат, которые отправляют его в концентрационный лагерь. Наслышанный о судьбе евреев в таких лагерях, Жиль решает выдать себя за выходца из Ирана. На первых порах план срабатывает замечательно, но вскоре, хитреца к себе вызывает повар концлагеря Клаус Кох. Последний намерен после окончания войны перебраться в Иран и открыть там свой ресторан. Услышав об иранце в лагере, он намерен с его помощью выучить язык. Совершенно не владеющему фарси Кремье необходимо обучить Клауса языку и при этом не выдать себя.

”Фильм заставляет задуматься. Фильм заставляет плакать. Мощь эмоционального шока от просмотра такова, что находишься под впечатлением недели. Развязка киноленты пронзительна”, — делится мыслями по поводу ”Уроков фарси” Полина Ляшева, руководитель проектов НКО Ласнаидея.

На площадке будут сидячие места и организаторы рекомендуют взять пледы или подушечки, чтобы наслаждаться просмотром было более комфортно и уютно. В случае дождливой погоды стоит также захватить с собой плащи и накидки, но не зонтики, чтобы не мешать другим зрителям смотреть на экран. Одеваться следует потеплее, а также стоит взять с собой термос с горячим чаем.

”В этом году мы отходим от стандартной схемы проведения кинопоказов, по которой перед фильмом проводилась дискуссия. Дискуссия будет заменена увлекательной киновикториной с призами лучшим знатокам мира кино. Призы предоставили местные жители и предприниматели”, — объясняет Ляшева.

Вход на ЛаснаКино в этом году будет по билетам, которые достанутся самым быстрым — на каждый показ доступно только 100 билетов! Бесплатные билеты можно получить на сайте Fienta.