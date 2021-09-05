Но это не точно. Надежны ли домашние тесты для диагностики Covid-19?

Цены на экспресс-тесты варьируются, но самые дешевые в Латвии можно купить за семь-восемь евро. Один из таких тестов мы и купили — он действительно удобен и прост в использовании, к нему прилагается четкая инструкция.

Как делать тест? Вкратце — именно так, как указано в инструкции.

В первую очередь нужно подготовить реагент и поместить его в отмеченное место. После этого — взять образец. Следуя инструкции, я линейкой отмерила расстояние от кончика ватной палочки до места, где буду ее держать: четыре сантиметра — немного неприятно, но не больно. После этого все просто — поместить образец в реагент, перемешать, вынуть ватную палочку, закрыть пробирку с реагентом и внести ее содержимое в окно для образца. В моем случае все было именно так, как нарисовано в инструкции — появилась одна четкая линия напротив буквы С, что означает, что тест сделан правильно и результат отрицательный.

Сделать экспресс-тест на Covid-19 в домашних условиях действительно очень легко, но специалисты напоминают, что на его результат нельзя полностью положиться. Если тест положительный, в любом случае диагноз нужно подтвердить лабораторно. Это необходимо хотя бы для того, чтобы у семейного врача было основание назначить дальнейшее лечение, выписать больничный лист, а также для проведения всех остальных действий, необходимых в случае, когда человек заражается Covid-19.

Специалисты о рисках

Как объясняет представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая, специалисты усматривают некоторые риски в экспресс-тестах для домашнего использования, поэтому даже вакцинированному человеку с симптомами простуды рекомендуется связаться с семейным врачом и в случае необходимости сделать тест в лаборатории. "Так называемый домашний тест может показать ложный положительный или отрицательный результат", — говорит специалист, добавляя, что на данный момент распространение дельта-штамма Covid-19 в Латвии среди инфицированных составляет почти 100 процентов. И этот вариант вируса гораздо заразнее. "Даже если человек прошел полный курс вакцинации, рекомендуется обратиться к семейному врачу", — повторяет она.