Покупателей на обанкротившийся торговый центр Т1 не нашлось. Что дальше?

Владельцам Т1 — Tallinna Moekombinaat — подали иски более 50 кредиторов на общую сумму 123 миллиона евро. Очевидно, что удовлетворить их все выручкой от продажи не удастся.

"Мы очень надеемся, что возникнет интерес к этой собственности и во время торгов цена может вырасти. На самом деле мы не знаем, что из этого выйдет. Мы ждем результатов второго раунда аукциона, и тогда будет больше ясности", — сказал присяжный адвокат, представитель кредиторов Тоомас Вахер.