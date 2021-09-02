Читатель спрашивает: должен ли работодатель следить за тем, чтобы его сотрудники использовали маски?(1)
Отвечает Пирет Кальюла, консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда:
Работодатель должен сообщить работникам о результатах оценки рисков рабочей среды, в том числе о рисках для здоровья и мерах, принимаемых для предотвращения ущерба здоровью. Работникам следует объяснить, какие конкретно опасности были выявлены в ходе проведения анализа рисков (например, риск заразиться инфекционным заболеванием на конкретном предприятии, при выполнении определенной работы), а также, что предпринимается для того, чтобы снизить риски.
Обязательства есть у обеих сторон:
- РАБОТОДАТЕЛЬ имеет право требовать и контролировать, чтобы работник пользовался средствами индивидуальной защиты;
- РАБОТНИК обязан использовать средства индивидуальной защиты.
Со своей стороны работник обязан использовать средства индивидуальной защиты, принимая во внимание инструкцию по применению, а также полученные от работодателя указания. С другой стороны, работодатель также должен следить за тем, чтобы работник выполнял свои обязательства. Для этого работодатель должен контролировать использование средств индивидуальной защиты. Постоянно проверять необязательно. Контроль можно проводить время от времени. Например, после того, как вы только ввели требование носить маски, проверки можно устраивать почаще, а когда работники привыкнут, контроль можно проводить от случая к случаю. Каждый работодатель решает сам, насколько часто он будет проводить проверки, так как это зависит от специфики каждого отдельного предприятия.
Таким образом, работодатель продолжает нести ответственность и после того, как он раздал средства индивидуальной защиты. Несмотря на то, что работник сам несет ответственность за использование им средств индивидуальной защиты, в обязанности работодателя тем не менее входит осуществление контроля за тем, выполняет ли работник свои обязательства.
Если в ходе проверок выяснится, что, несмотря на указания работодателя, работник не использует средства индивидуальной защиты, работодатель может сделать работнику предупреждение. Предупреждение — это один из инструментов, при помощи которых работодатель организует работу на своем предприятии, а также реагирует на выявленные на рабочем месте нарушения или неприемлемое поведение. Если работник нарушил правила, ему следует сказать об этом и дать возможность исправиться. Предупреждение можно вынести в устной или письменной форме, однако позже работодатель должен иметь возможность подтвердить факт вынесения предупреждения.
В том случае, если работник несмотря на предупреждения не принял к сведению обоснованные указания работодателя, нарушил свои трудовые обязательства и продолжает пренебрегать установленными правилами, в качестве крайней меры работодатель может расторгнуть трудовой договор.
В том случае, если работодатель предоставляет обоснованные причины, по которым он не может продолжать трудовой договор, то при расторжении трудового договора должны быть соблюдены сроки уведомления. В этом случае работодатель может в разумные сроки расторгнуть трудовые отношения.
Работодатель самостоятельно должен оценить, какой срок можно назвать обоснованным (в течение дня, недели, другого срока). Трудовой договор расторгается по форме, позволяющей письменное воспроизведение (например, по электронной почте и т. д.). В любом случае, работодатель обязан обосновать причину расторжения.