Читатель спрашивает: должен ли работодатель следить за тем, чтобы его сотрудники использовали маски?

Отвечает Пирет Кальюла, консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда:

Работодатель должен сообщить работникам о результатах оценки рисков рабочей среды, в том числе о рисках для здоровья и мерах, принимаемых для предотвращения ущерба здоровью. Работникам следует объяснить, какие конкретно опасности были выявлены в ходе проведения анализа рисков (например, риск заразиться инфекционным заболеванием на конкретном предприятии, при выполнении определенной работы), а также, что предпринимается для того, чтобы снизить риски.

Обязательства есть у обеих сторон:

- РАБОТОДАТЕЛЬ имеет право требовать и контролировать, чтобы работник пользовался средствами индивидуальной защиты;

- РАБОТНИК обязан использовать средства индивидуальной защиты.

Со своей стороны работник обязан использовать средства индивидуальной защиты, принимая во внимание инструкцию по применению, а также полученные от работодателя указания. С другой стороны, работодатель также должен следить за тем, чтобы работник выполнял свои обязательства. Для этого работодатель должен контролировать использование средств индивидуальной защиты. Постоянно проверять необязательно. Контроль можно проводить время от времени. Например, после того, как вы только ввели требование носить маски, проверки можно устраивать почаще, а когда работники привыкнут, контроль можно проводить от случая к случаю. Каждый работодатель решает сам, насколько часто он будет проводить проверки, так как это зависит от специфики каждого отдельного предприятия.

Таким образом, работодатель продолжает нести ответственность и после того, как он раздал средства индивидуальной защиты. Несмотря на то, что работник сам несет ответственность за использование им средств индивидуальной защиты, в обязанности работодателя тем не менее входит осуществление контроля за тем, выполняет ли работник свои обязательства.