Министр: лишение невакцинированных полицейских различных доплат не решит проблемы

"Насколько мне известно, в последние годы в PPA выплачивалось не так много премий и доплат по результатам", - прокомментировал Яани предложение лишить этих дополнительных денег невакцинированных сотрудников департамента.

Он добавил, что в 2020 году размер выплаченных премий составил в среднем 45 евро на сотрудника. "Суммы были очень небольшими и скорее это были исключением".

Также Яани пояснил, что он не считает правильным немедленно увольнять невакцинированных сотрудников, сначала, на основе анализа рисков, необходимо найти возможность перенаправить сотрудника на другой вид работы внутри учреждения, где, согласно анализу, не будет угрозы для окружающих или для самого сотрудника.

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