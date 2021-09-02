КАРТЫ | Ряд маршрутов общественного транспорта в центре Таллинна будет направлен в объезд
Автобусный маршрут нр 3
По направлению Веэренни объезд по ул. Лайкмаа, Рявала пст, ул Лембиту.
Остановки ”Эстония” не будет.
Автобусный маршурт нр 15
По направлению Сыямяэ объезд по ул. Лайкмаа и Рявала пст
По направлению Виру Кескус объезд по Рявала пст и ул. Лайкмаа
Остановки ”Эстония” в обоих направлениях не будет.
Автобусные маршурты нр 18 и 18A, 20A и 40
По направлению Виру Кескус, а также автобусный маршрут нр. 20 будут направлены в объезд по направлению к терминалу D по Эстония пст, через Театральную площадь на Рявала пст и ул. Лайкмаа.
Остановка ”Эстония” временно перенесена на Театральную площадь.
Автобусный маршурт нр 23
По направлению к автобусному вокзалу объезд по Эстония пст, через Театральную площадь на Рявала пст и ул. Лембиту
Остановка ”Эстония” временно перенесена на Театральную площадь.
Автобусный маршурт нр 31
По направлению ”Эстония” объезд по ул. Лайкмаа, Рявала пст на Театральную площадь и Эстония пст.
Автобусные маршурты нр 67 по направлению Сели и 68 по направлению Прийсле будут направлены в объезд с Театральной площади по Эстония пст, Театральной площади, Пявала пст, ул. Лайкмаа и Гонсиори.
Автобусный маршурт нр 42
Объезд в обоих направлениях по Эстония пст на Театральную площадь, Рявала пст, Театральную площадь
Остановка ”Эстония” временно перенесена на театральную площадь, остановки ”Каубамая” не будет.
Троллейбусы маршрутов 1 и 3
Объезд по Эстония пст на Театральную площадь и снова на Эстония пст
Конечной остановкой станет временно остановка ”Эстония”, остановок ”Эстония” и ”Каубамая” не будет.
Общественный транспорт, направленный в объезд, будет двигаться по свободному графику.