Песков о новом президенте Эстонии: нужно еще приглядеться(14)
"К сожалению, Эстония, собственно как и Латвия, как Литва — они совершенно необоснованно предаются какому-то труднообъяснимому чувству страха России, боязни России в связи с тем, что они считают угрозой, которая исходит от России. Это совершенно несостоятельные, необоснованные страхи", — заявил представитель Кремля. "Мы надеемся, что рано или поздно эти страны смогут по-другому посмотреть на нас и понять, что Россия была, есть и остается заинтересованной в налаживании двусторонних отношений", — добавил Песков.
Говоря о том, чего ждет Россия от нового президента Эстонии Алара Кариса, пресс-секретарь президента подчеркнул, что РФ "должна сначала посмотреть, что будет делать новый президент Эстонии". "Вы знаете, что отношения между нашими странами складываются весьма непросто", — напомнил он.