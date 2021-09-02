Новости России
02.09.2021, 18:25

Песков о новом президенте Эстонии: нужно еще приглядеться

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VLADIMIR SMIRNOV/TASS
Страх России, который испытывают Эстония, Латвия и Литва, не обоснован, Россия настроена на конструктивное взаимодействие. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"К сожалению, Эстония, собственно как и Латвия, как Литва — они совершенно необоснованно предаются какому-то труднообъяснимому чувству страха России, боязни России в связи с тем, что они считают угрозой, которая исходит от России. Это совершенно несостоятельные, необоснованные страхи", — заявил представитель Кремля. "Мы надеемся, что рано или поздно эти страны смогут по-другому посмотреть на нас и понять, что Россия была, есть и остается заинтересованной в налаживании двусторонних отношений", — добавил Песков.

Говоря о том, чего ждет Россия от нового президента Эстонии Алара Кариса, пресс-секретарь президента подчеркнул, что РФ "должна сначала посмотреть, что будет делать новый президент Эстонии". "Вы знаете, что отношения между нашими странами складываются весьма непросто", — напомнил он.

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