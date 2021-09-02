Компания Olerex при выплате зарплаты будет учитывать вакцинацию сотрудника

"Olerex хочет защитить своих работников и клиентов. Olerex предлагает жизненно важную услугу: вне зависимости от времени дня и погоды мы обязаны держать свои заправки открытыми и продавать топливо. Невакцинированные люди представляют опасность как для нашего коллектива, так и для наших клиентов", — сказала изданию Ärileht исполнительный директор Olerex Пирет Миллер.

Как пояснила Миллер, даже один сотрудник, отправившийся на больничный, является дополнительной нагрузкой для коллег и вызывает угрозу нормальной круглосуточной работе заправки.

По словам директора, в компании хотят сохранить людей, а не наказывать. "С основной зарплаты никаких удержаний не будет, речь идет о премиях и дополнительных выплатах", — сказала она о новом способе мотивации, который, по мнению Olerex, более предпочтителен, чем прекращение трудовых отношений.

Нововведение вступит в силу через месяц, так что у всех сотрудников компании есть время сделать себе прививку.

Миллер отметила, что по данному вопросу фирма Olerex проконсультировалась с Инспекцией труда.

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