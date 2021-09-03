В рамках Всемирного дня чистоты проводится рейд по приему старой электроники

Исполнительный руководитель Ringy (”Ринги”) Кристо Крафт утверждает, что в Эстонии простаивающая без пользы электроника зачастую не считается проблемой. Такой подход нуждается в изменении. ”В Японии, — рассказывает Крафт, — медали проходивших там Олимпийских игр впервые изготовили из старой электроники. В Европе большим вызовом является получение у населения 800 миллионов старых телефонов, чтобы вдохнуть в них новую жизнь, а также уменьшение объема ресурсов, необходимых для производства новых телефонов или ноутбуков. Почему бы не подумать и над вручаемыми президентом знаками отличия — их вполне можно изготовить в духе зеленого подхода!”. По оценке Крафта, общественный сектор Эстонии мог бы больше внимания уделять ”зеленому” повороту, служа в этом примером, аналогично японцам.

По словам организатора Всемирного дня чистоты в Эстонии Элике Савиорг, Ringy и предстоящий тур сбора электроники должны расширить представление об отходах в сознании людей: ”Мы уверены, что никто уже не сомневается в том, что окурки, конфетные обертки и пластиковые бутылки — это мусор. В предыдущие годы в рамках Всемирного дня чистоты мы фокусировались именно на мелком мусоре. Миссия Ringy призывает людей, помимо лесов и побережий задуматься над тем обстоятельством, что не пригодные для использования или безнадежно отставшие от современного уровня развития техники телефон или компьютер — это тоже мусор”.

Крафт добавляет, что, помимо экологических соображений, продажа старого оборудования вместо его складирования дома целесообразна еще и экономически: ”Весьма значительная часть старого оборудования сохраняет определенную ценность. А тут открывается возможность на месте его оценить и при желании продать. Если устройство все же невозможно вернуть к жизни или речь идет о совершенно устаревшем изделии, все равно сохраняется возможность утилизации, что вносит вклад в охрану природы.