От псевдо-банковских служащих до инвестиционных ”гуру”: как мошенники обманывали народ в августе. Самый крупный ущерб превышает 10 000 евро

4 августа стало известно, что 62-летней женщине, проживающей в Таллинне , позвонили якобы банковские служащие и запросили ее банковские реквизиты, которые она предоставила. Позже выяснилось, что со счета женщины были переведены 1300 евро и на ее имя взята ссуда в размере 6500 евро.

3 августа было возбуждено уголовное дело, по следующему факту: человеку, живущему в Йыхви , позвонил предполагаемый банковский служащий и попросил ввести его идентификатор пользователя и коды Smart-ID под предлогом обеспечения безопасности счета. Затем ему был предоставлен заем в размере 6500 евро. Мужчина понял, что это мошенничество, прервал звонок и пошел в банк, чтобы сменить пароли. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

2 августа было возбуждено уголовное дело по следующему факту: живущей в Нарве женщине позвонил якобы банковский служащий и заявил, что к ее расчетному счету был осуществлен доступ. Затем мошенник попросил женщину установить якобы антивирусное программное обеспечение на свой компьютер, что и сделала жертва. Затем женщина заметила, что 10 000 евро были переведены с ее счета на другой счет.

В эти дни Союз банков Эстонии проводит кампанию против финансового мошенничества ”Нет, спасибо!”. Цель кампании — помочь жителям Эстонии распознать звонки мошенников и не остаться без своих сбережений. Предлагаем вашему вниманию предоставленную полицией информацию о всех реальных случаях мошенничества, зафиксированных в августе.2 августа было возбуждено уголовное дело по следующему факту: жительнице Нарвы позвонил якобы служащий банка и попросил ввести ее коды пользователя и Smart-ID под предлогом обеспечения безопасности счета. Затем 2300 евро были переведены с ее счета на другой счет.

10 августа стало известно, что 49-летней жертве 30 июля позвонила женщина, которая утверждала, что является сотрудницей Swedbank. Звонившая сказала, что с расчетного счета заявителя предполагалось украсть 60 евро в Польше , но они заблокировали транзакцию. 2 августа женщине снова позвонили, сказав, что от нее поступила заявка на кредит в 1500 евро. Поскольку заявительница ответила, что не подавала заявку на получение ссуды, звонившие сказали, что отменят заявку. В тот же вечер жертве снова позвонила та же неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Swedbank и заявила, что банковский счет заявительницы нуждается в дополнительной защите. Звонившая спросила имя пользователя, после чего заявительница ввела номер калькулятора PIN-кода и вошла в свой счет, на который было получено около 420 евро. Затем заявительница разговаривала с женщиной около часа и 5 августа обнаружила, что с ее счета было украдено 1150 евро, в дополнение к которым были изъяты и ранее переведенные на ее счет 420 евро.

6 августа было возбуждено уголовное дело по факту того, что на прошлой неделе к жительнице Пярнуского уезда обратилась русскоязычная женщина и предложила инвестиционную возможность. Деньги несколько раз переводились со счета женщины через программу Anydesk, и, по предварительным данным, в результате мошенничества был нанесен материальный ущерб на сумму около 7 150 евро.

7 августа было возбуждено дело по следующему факту. 47-летнему мужчине, проживающему в районе Хааберсти, позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Swedbank и сообщившая, что на счету потерпевшего была совершена подозрительная операция. Затем беседа была переадресована русскоговорящему человеку, который представился сотрудником службы безопасности банка. Чтобы приостановить транзакцию, жертву попросили ввести пароли мобильного идентификатора, что она и сделала. Позже выяснилось, что со счета потерпевшего было перечислено 9700 евро.

7 августа было возбуждено дело по следующему факту: 29-летнему мужчине, проживающему в районе Хааберсти , позвонил русскоязычный мужчина, представившийся банковским служащим и утверждавший, что с банковского счета потерпевшего проводилась подозрительная операция. Звонивший спросил у жертвы последние четыре цифры идентификатора пользователя интернет-банка и персонального идентификационного кода. Чтобы заблокировать транзакцию, жертву попросили ввести пин-пароли Smart-ID, что она и сделала. После этого с банковского счета потерпевшего был осуществлен перевод в размере 9979 евро. Пострадавший обратился в банк за возвратом денег, и ему вернули 2110 евро.

10 августа было объявлено, что 26-летняя женщина в начале июля познакомилась в сети Facebook c мужчиной, который утверждал, что он из Дании и в настоящее время находится с миссией в Йемене. В конце июля этот человек объявил, что ему был выплачен бонус в размере 400000 евро и что, поскольку ему больше некому оставить деньги на хранению, он отправил деньги жертве, дав ей код для отслеживания доставки на странице Galaxy Express Delivery. Введя код, женщина узнала, что посылка отправлена ​​из Афганистана. Затем она получила уведомление, что посылка находится в Турции и ей необходимо оплатить пошлину в размере 2200 евро, которую женщина и уплатила 29 июля банковским переводом. Затем она получила электронное письмо, в котором говорилось, что ей придется заплатить еще 10 000 евро, поскольку это было отмыванием денег. Эти деньги женщина не заплатила. Общий ущерб от мошенничества составил 2200 евро.

10 августа было возбуждено уголовное дело, по факту того, что мужчине, живущему в Силламяэ, позвонил якобы банковский служащий и убедил его использовать свои пароли Smart-ID, в результате чего 4916 евро были переведены с расчетного счета этого человека на другой счет.

11 августа стало известно, что 10 августа 61-летнему мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником Swedbank. Звонивший сказал, что с банковского счета заявителя в Swedbank должен был быть произведен подозрительный перевод в размере 260 евро, и заявитель должен был пойти проверить этот вопрос через Smart-ID. Мужчине объяснили, что ради безопасности он должен выполнить различные операции с банковским счетом. Свои действия он подтвердил кодом PIN1. Позже этот человек обнаружил, что на его имя был открыт банковский счет COOP, что более 2150 евро было переведено с его счета в Swedbank в банк COOP и что деньги уже были переведены на следующий банковский счет. Ущерб от мошенничества составляет 2150 евро.