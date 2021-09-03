От псевдо-банковских служащих до инвестиционных ”гуру”: как мошенники обманывали народ в августе. Самый крупный ущерб превышает 10 000 евро(6)
В эти дни Союз банков Эстонии проводит кампанию против финансового мошенничества ”Нет, спасибо!”. Цель кампании — помочь жителям Эстонии распознать звонки мошенников и не остаться без своих сбережений. Предлагаем вашему вниманию предоставленную полицией информацию о всех реальных случаях мошенничества, зафиксированных в августе.2 августа было возбуждено уголовное дело по следующему факту: жительнице Нарвы позвонил якобы служащий банка и попросил ввести ее коды пользователя и Smart-ID под предлогом обеспечения безопасности счета. Затем 2300 евро были переведены с ее счета на другой счет.
2 августа было возбуждено уголовное дело по следующему факту: живущей в Нарве женщине позвонил якобы банковский служащий и заявил, что к ее расчетному счету был осуществлен доступ. Затем мошенник попросил женщину установить якобы антивирусное программное обеспечение на свой компьютер, что и сделала жертва. Затем женщина заметила, что 10 000 евро были переведены с ее счета на другой счет.
2 августа жительница Кохтла-Ярве сообщила, что неизвестный использовал ее банковские реквизиты, изменил дневной лимит и перевел 10 000 евро с ее текущего счета на счет другого лица.
3 августа было возбуждено уголовное дело, согласно которому мужчине, живущему в Нарве, позвонил якобы служащий банка и попросил ввести его коды пользователя и Smart-ID под предлогом обеспечения безопасности счета. Мужчина понес убытки в размере 530 евро.
3 августа было возбуждено уголовное дело, по следующему факту: человеку, живущему в Йыхви, позвонил предполагаемый банковский служащий и попросил ввести его идентификатор пользователя и коды Smart-ID под предлогом обеспечения безопасности счета. Затем ему был предоставлен заем в размере 6500 евро. Мужчина понял, что это мошенничество, прервал звонок и пошел в банк, чтобы сменить пароли. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
4 августа стало известно, что 62-летней женщине, проживающей в Таллинне, позвонили якобы банковские служащие и запросили ее банковские реквизиты, которые она предоставила. Позже выяснилось, что со счета женщины были переведены 1300 евро и на ее имя взята ссуда в размере 6500 евро.
7 августа было возбуждено дело по следующему факту: 29-летнему мужчине, проживающему в районе Хааберсти, позвонил русскоязычный мужчина, представившийся банковским служащим и утверждавший, что с банковского счета потерпевшего проводилась подозрительная операция. Звонивший спросил у жертвы последние четыре цифры идентификатора пользователя интернет-банка и персонального идентификационного кода. Чтобы заблокировать транзакцию, жертву попросили ввести пин-пароли Smart-ID, что она и сделала. После этого с банковского счета потерпевшего был осуществлен перевод в размере 9979 евро. Пострадавший обратился в банк за возвратом денег, и ему вернули 2110 евро.
7 августа было возбуждено дело по следующему факту. 47-летнему мужчине, проживающему в районе Хааберсти, позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Swedbank и сообщившая, что на счету потерпевшего была совершена подозрительная операция. Затем беседа была переадресована русскоговорящему человеку, который представился сотрудником службы безопасности банка. Чтобы приостановить транзакцию, жертву попросили ввести пароли мобильного идентификатора, что она и сделала. Позже выяснилось, что со счета потерпевшего было перечислено 9700 евро.
6 августа было возбуждено уголовное дело по факту того, что на прошлой неделе к жительнице Пярнуского уезда обратилась русскоязычная женщина и предложила инвестиционную возможность. Деньги несколько раз переводились со счета женщины через программу Anydesk, и, по предварительным данным, в результате мошенничества был нанесен материальный ущерб на сумму около 7 150 евро.
10 августа стало известно, что 9 августа 60-летней женщине позвонили молодые люди, которые представились сотрудниками банка и попросили ввести ПИН-коды. После инцидента со счета женщины в Swedbank пропали 10 000 евро.
10 августа стало известно, что 49-летней жертве 30 июля позвонила женщина, которая утверждала, что является сотрудницей Swedbank. Звонившая сказала, что с расчетного счета заявителя предполагалось украсть 60 евро в Польше, но они заблокировали транзакцию. 2 августа женщине снова позвонили, сказав, что от нее поступила заявка на кредит в 1500 евро. Поскольку заявительница ответила, что не подавала заявку на получение ссуды, звонившие сказали, что отменят заявку. В тот же вечер жертве снова позвонила та же неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Swedbank и заявила, что банковский счет заявительницы нуждается в дополнительной защите. Звонившая спросила имя пользователя, после чего заявительница ввела номер калькулятора PIN-кода и вошла в свой счет, на который было получено около 420 евро. Затем заявительница разговаривала с женщиной около часа и 5 августа обнаружила, что с ее счета было украдено 1150 евро, в дополнение к которым были изъяты и ранее переведенные на ее счет 420 евро.
10 августа было объявлено, что 26-летняя женщина в начале июля познакомилась в сети Facebook c мужчиной, который утверждал, что он из Дании и в настоящее время находится с миссией в Йемене. В конце июля этот человек объявил, что ему был выплачен бонус в размере 400000 евро и что, поскольку ему больше некому оставить деньги на хранению, он отправил деньги жертве, дав ей код для отслеживания доставки на странице Galaxy Express Delivery. Введя код, женщина узнала, что посылка отправлена из Афганистана. Затем она получила уведомление, что посылка находится в Турции и ей необходимо оплатить пошлину в размере 2200 евро, которую женщина и уплатила 29 июля банковским переводом. Затем она получила электронное письмо, в котором говорилось, что ей придется заплатить еще 10 000 евро, поскольку это было отмыванием денег. Эти деньги женщина не заплатила. Общий ущерб от мошенничества составил 2200 евро.
10 августа было возбуждено уголовное дело, по факту того, что мужчине, живущему в Силламяэ, позвонил якобы банковский служащий и убедил его использовать свои пароли Smart-ID, в результате чего 4916 евро были переведены с расчетного счета этого человека на другой счет.
11 августа стало известно, что 10 августа 61-летнему мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником Swedbank. Звонивший сказал, что с банковского счета заявителя в Swedbank должен был быть произведен подозрительный перевод в размере 260 евро, и заявитель должен был пойти проверить этот вопрос через Smart-ID. Мужчине объяснили, что ради безопасности он должен выполнить различные операции с банковским счетом. Свои действия он подтвердил кодом PIN1. Позже этот человек обнаружил, что на его имя был открыт банковский счет COOP, что более 2150 евро было переведено с его счета в Swedbank в банк COOP и что деньги уже были переведены на следующий банковский счет. Ущерб от мошенничества составляет 2150 евро.
11 августа было заявлено, что в конце июля 69-летней женщине позвонила русскоязычная женщина, которая сказала, что она занимается банкротством старой компании, в которой у заявительницы якобы был открыт счет криптовалюты биткойн. Заявительница сообщила, что у нее нет счета биткойн, но тем не менее предоставила все свои личные данные и пароли ID-карты. В начале августа женщине позвонил русскоязычный человек и объявил, что поможет ей закрыть криптовалютный счет. Женщина установила программу AnyDesk на свой компьютер и подтверждала все транзакции, появлявшиеся на экране, с помощью пин-кода. 10 августа Swedbank позвонил заявительнице и сообщил, что она взяла ссуду на сумму более 5 500 евро в COOP Bank и что деньги были переведены на платежную платформу MonPay Limited. Всего с банковского счета женщины было украдено около 5700 евро.
11 августа сообщалось, что с 18 февраля брокер торговой платформы AdamantFX создавал для 49-летнего мужчины неправильное представление о реальных возможностях торговать на финансовых рынках в Интернете и по телефону с целью получения прибыли. Брокер помог заявителю зарегистрироваться на торговой платформе, получил удаленный доступ к компьютеру заявителя через программу AnyDesk и поручил заявителю внести первый депозит в размере 250 евро. Затем заявитель осуществил переводы криптовалюты на торговую платформу, предположительно контролируемую брокерами, на общую сумму более 2800 евро. Если заявитель хотел получить вложенные деньги, ему не платили.
11 августа было возбуждено уголовное дело по факту того, что в январе с жительницей Кивиыли связался мужчина, который пообещал помочь ей вернуть вложения. Мошенник попросил женщину установить программу AnyDesk на ее смарт-устройство, чтобы она могла совершать необходимые транзакции. Кроме того, женщина передала мужчине свои личные данные. В период с 8 февраля по 2 августа женщина без ее ведома брала ссуды в различных компаниях. Ущерб составляет примерно 42504 евро.
11 августа в полицию поступило сообщение о том, что неделю назад мужчина, живущий в волости Мульги, обнаружил на портале интернет-продаж игровой компьютер, который хотел купить. Мужчина заплатил продавцу за товар 350 евро, но на сегодняшний день он не получил компьютер. Также продавец больше не отвечает на звонки или письма покупателя и не вернул сумму, переведенную за несуществующий товар.
12 августа было возбуждено дело, по следующему факту: 65-летней женщине, живущей на улице Выру в Ласнамяэ, позвонили якобы из Swedbank и сообщили о попытках украсть деньги со счета потерпевшей. Женщину попросили ввести ПИН-коды для установки программы защиты. Позже женщина обнаружила, что с ее счета было украдено 4500 евро.
12 августа было возбуждено уголовное дело по следующему факту: в июне через социальные сети мошенники связались с 54-летней женщиной, проживающей в Нарве, и создали неправильное представление о состоянии здоровья ее сестры в Украине. 54-летняя женщина брала ссуды под разными предлогами и передавала деньги мошенникам. Первоначальный ущерб составляет 8870 евро.
12 августа мужчина, проживающий в Нарве, сообщил, что ему звонили со странных номеров и под разными предлогами просили пароли Smart-ID, которые он дал мошенникам, после чего с его счета были украдены 480 евро.
12 августа позвонили 18-летнему проживающему в Таллинне юноше от имени Swedbank, с ним общались мужчина и женщина, которые назвали его по имени. Мошенники рассказали, что на счету были сделаны переводы не владельцем счета, сообщили, что закроют счет и юноше надо прийти самому в банковскую контору. Под предлогом "фиксирования личных данных" они просили у жертвы номер признака пользователя банка и последние цифры его личного кода, после этого попросили дать доступ в интернет-банк черед Smart-ID и сняли 354 евро.
12 августа в Таллинне 56-летней женщине позвонили от имени банка SEB и сообщили, что с ее счета кто-то пытается снять деньги. Под предлогом установки на счет "защитной программы" попросили ввести ПИН-код и сняли 1700 евро.
13 августа в Управлении полиции Йыхви было возбуждено уголовное дело по следующему факту: 48-летняя женщина в разное время совершала переводы в посредническую компанию с инвестиционной площадкой для торговли на бирже. Всего женщина перевела на банковский счет компании 4528 евро, которые не получила обратно по разным причинам.
13 августа жительница Нарвы сообщила, что ей звонили со странных номеров и под разными предлогами вынудили поделилиться паролями Smart-ID, после чего примерно 697 евро были переведены с ее счета на другой.
16 августа в Таллинне было объявлено, что 12 августа 29-летнему мужчине позвонил предполагаемый сотрудник Swedbank, который сказал, что кто-то пытался украсть деньги с его банковского счета. Звонивший попросил человека ввести ПИН-код, чтобы он мог установить программу защиты. Уведомитель ввел ПИН-код и позже обнаружил, что с его счета было снято почти 8 300 евро.
16 августа стало известно, что 4 августа неизвестный позвонил 73-летней женщине, проживающей в Таллинне, представился сотрудником службы безопасности банка SEB и сообщил о подозрительных операциях на банковском счете. Для проверки транзакций был запрошен ID пользователя интернет-банка по телефону. Введенная таким образом в заблуждение и уверенная в том, что с ней говорит сотрудник банка, женщина предоставила запрошенную информацию о компании, в которой она работает бухгалтером. В результате этой деятельности неизвестное лицо получило доступ к банковскому счету компании и произвело с него платежи через Paysera LT на сумму почти 5 800 евро, что было подтверждено заявителем с помощью калькулятора PIN-кода. Однако банку удалось отменить платежи, и суммы транзакции были возвращены.
16 августа 41-летний житель Нарвы сообщил, что ему позвонил человек, представившийся сотрудником Swedbank. Мужчине сообщили, что на его счету были подозрительные транзакции, которые необходимо отменить. Для этого мужчина передал звонившему в свой банк идентификатор пользователя и подтвердил транзакции на сумму 380 евро через Smart-ID.
16 августа полиция возбудила уголовное дело в связи с тем, что в начале августа мужчина, проживающий в Ляэнемаа, хотел купить на портале видеокарту, которую в соответствии с договором перевел на расчетный счет. Купленную видеокарту мужчина пока не получил. В результате мошенничества был нанесен имущественный ущерб на сумму около 255 евро.
18 августа 23-летний мужчина, проживающий в Нарве, сообщил, что ему звонили с иностранного номера телефона и представились сотрудниками банка SEB. Мужчину попросили выполнить инструкции звонящего под предлогом отмены подозрительной транзакции. Следуя инструкциям, жертва сообщила последние 4 цифры своего личного идентификационного кода и ввела пароль Smart-ID PIN-1. Размер ущерба составляет примерно 3050 евро.
18 августа стало известно, что 17 августа 47-летнему мужчине позвонил якобы сотрудник Swedbank, который утверждал, что с его банковского счета были украдены деньги. Чтобы установить программу защиты, мужчине было предложено ввести ПИН-код, что он и сделал. Позже мужчина обнаружил, что с его счета было украдено почти 700 евро.
18 августа было объявлено, что 16 августа 36-летнему мужчине позвонили якобы из Swedbank и сказали, что кто-то хочет провести подозрительную операцию с банковским счетом заявителя. Заявитель сказал, что пользуется услугами SEB Pank, на что звонивший ответил, что эти два банка связаны между собой, а также связал его с другим сотрудником, который сказал, что они могут остановить мошенников. Для этого мужчина должен был следовать инструкциям по телефону. Коды подтверждения были отправлены заявителю, после чего он зашел в свой интернет-банк, ввел данные коды и подтвердил действия своими паролями и кодами. Позже этот человек обнаружил, что от его имени у Bondora AS был получен заем в размере 6500 евро, и что с его счета было перечислено много разных сумм на разные счета. Ущерб, нанесенный мужчине, составил 974 евро плюс кредит, взятый у Бондоры.
18 августа в полицию поступило сообщение о том, что в начале июня жительница Выруского уезда познакомилась в Facebook с мужчиной, который сделал женщине инвестиционное предложение. Женщина продолжала общаться с брокером, открыла счет на инвестиционной платформе и с тех пор перевела на платформу большую сумму денег. Если в какой-то момент женщина хотела снять накопленные суммы, ее просили внести различные дополнительные платежи. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию. Первоначальный ущерб составляет 39 872 евро, и дело о мошенничестве расследуется полицией в рамках уголовного производства.
19 августа 71-летней женщине поступил звонок от имени работника Swedbank, женщине сказали, что кто-то пытается снять деньги с ее счета, попросили ввести ПИН-коды под предлогом установки на счет "защитной программы". После того, как женщина ввела запрашиваемые ПИН-коды, со счета сняли 5000 евро.
20 августа 43-летней женщине поступил звонок от имени работника Swedbank, женщине сказали, что кто-то пытается снять деньги с ее счета, попросили ввести ПИН-коды, чтобы предотвратить потерю. Женщина ввела ПИН-коды Smart-ID. Со счета сняли 5500 евро. После этого жертва пыталась перезвонить на номер, с которого ей поступил звонок, но номер был недоступен.
24 августа жительница Нарвы сообщила, что с ней связался незнакомец и предложил возможность заработать на криптовалюте, а с июня по август на ее счету через программное обеспечение удаленного доступа AnyDesk были совершены финансовые транзакции на сумму 802 евро.
25 августа было объявлено, что 12 августа 57-летнему мужчине, живущему в Таллинне, позвонил якобы ИТ-специалист Swedbank, который сказал, что в его интернет-банке был обнаружен вирус. Чтобы удалить его, мужчине было предложено войти в интернет-банк, а затем загрузить программу AeroAdmin, которая взяла под контроль его компьютер. Тогда жертве было сказано, что он может заниматься своими делами и не должен находиться за компьютером. Подойдя на время к компьютеру, он увидел новый счет в другом банке. Также были осуществлены один перевод на сумму 3800 евро и еще один на 400 евро. Также был звонок от другого банковского служащего из реального банка, который спросил, хочет ли этот человек присоединиться к их банку, потому что он получил заявку. Мужчина не знал об этом заявлении. Ущерб от мошенничества составляет 4200 евро.
25 августа было объявлено, что 16 августа в Таллинне позвонили 34-летнему мужчине и сообщили, что он долгое время не использовал свой якобы существующий кошелек с криптовалютой и получил туда деньги, которые необходимо или снять и закрыть счет, или продолжить с их помощью инвестирование. Чтобы снять деньги, нужно было перевести 4000 евро в кошелек с криптовалютой. Поскольку у мужчины не было таких денег, заявителю была предложена возможность занять у компании, которая должна была быть их партнером. Жертва предоставила людям доступ к своему компьютеру через AnyDesk и подтвердила контракты и переводы с помощью PIN-кодов Smart-ID. 19 августа мужчине снова позвонили и сообщили, что для вывода денег необходимо перевести еще денег, и мужчина подтвердил операции на общую сумму 3000 евро. Всего мужчине нанесен ущерб в размере 7000 евро.
В Ида-Вирумаа 32-летний мужчина сообщил полиции, что 13 августа русскоязычные люди, представившиеся сотрудниками Swedbank, позвонили ему и заявили, что на его счету была проведена подозрительная операция. Пострадавшему предложили застраховать деньги на его счету. Для этого его попросили предоставить свои личные данные и ввести PIN-коды Smart-ID. Позже мужчина обнаружил, что с его счета в Swedbank были сделаны переводы на чужие банковские счета в SEB. Общая сумма ущерба составляет 9999 евро.
26 августа полиция была проинформирована о том, что 64-летняя женщина из Пярнуского уезда нашла в Facebook рекламу, предлагавшую хорошую инвестиционную возможность. С женщиной, зарегистрированной на сайте рекламодателя, связались и попросили получить доступ к компьютеру через приложение Anydesk. Затем женщина выполнила данные ей рекомендации и сделала несколько денежных переводов. После этого женщина выразила желание покинуть инвестиционную площадку, но ей не позволили это сделать. По предварительным оценкам, имущественный ущерб составил около 12 000 евро.
27 августа было получено сообщение о том, что 24 августа 48-летней женщине из Таллинна позвонила женщина, представившаяся сотрудником Swedbank, и сообщила, что на банковском счете пострадавшей была совершена подозрительная операция. Звонившая утверждала, что деятельность можно остановить, но для этого женщина должна была следовать инструкциям. Женщине были отправлены коды подтверждения, она вошла в свой интернет-банк, ввела указанные коды, а также подтвердила действия своими паролями и кодами. Позже женщина обнаружила, что от ее имени был взят заем в размере 9500 евро.
27 августа стало известно, что 20 августа 57-летней женщине из Таллинна позвонила русскоязычная женщина и предложила возможность торговать на бирже. Затем звонивший помогал женщине на незарегистрированной торговой платформе. Женщина сохранила программу AnyDesk на своем компьютере, после чего на ее имя были взяты ссуды на общую сумму 10 097 евро.
27 августа 67-летней женщине из Таллинна позвонил якобы русскоязычный сотрудник банка LHV, который сообщил, что кто-то пытается произвести платеж за счет женщины в интернет-магазине, и посоветовал женщине поставить дополнительную защиту. Сотрудник банка попросил имя пользователя и ПИН-коды женщины. Поскольку разговор длился долго, и тем временем с женщиной разговаривали несколько различных якобы банковских служащих, она начала подозревать, что это может быть мошенничество, и прервала звонок. Позже выяснилось, что со счета женщины было снято 589 евро.
29 августа 53-летняя женщина сообщила полиции в Ида-Вирумаа, что 18 августа ей позвонил человек, представившийся сотрудником Swedbank, и сказал, что кто-то пытается провести подозрительные операции со счета жертвы в банке. Чтобы заблокировать транзакции, жертву просили предоставить свои данные и ввести PIN-коды Smart-ID. Позже женщина обнаружила, что деньги были переведены с ее счета на счет ее ребенка, а оттуда — на другой банковский счет SEB. Размер ущерба составил 600 евро.
30 августа в Таллинне было возбуждено дело по заявлению 53-летнего мужчины, который отреагировал на рекламу в Facebook об инвестировании в акции. Чуть позже ему неоднократно звонил мужчина, через которого потерпевший внес предоплату в размере 300 евро. Позже позвонил другой человек, который с помощью программы AnyDesk взял на себя управление экраном и помог получить ссуду в размере 6500 евро. К счастью, вмешался близкий родственник жертвы, заметив подозрительную активность и прервав разговор. Ущерб от мошенничества составил 300 евро.
30 августа 48-летний мужчина из Ида-Вирумаа сообщил полиции, что 16 августа на его имя был взят кредит неизвестным лицом из AS Bandora, а также от его имени производились транзакции в различных магазинах. Первоначальный ущерб составляет 3446,54 евро. Точные обстоятельства случившегося выясняются.
Союз банков Эстонии и Департамент полиции и погранохраны напоминают, что самый надежный способ защитить себя и свое имущество — просто сказать: ”НЕТ, СПАСИБО!” и завершить звонок или закрыть окно интернет-чата. Если Вы подозреваете, что переводили деньги возможному мошеннику или поделились данными своего банковского счета или карты, немедленно сообщите об этом в свой банк и позвоните в полицию по телефону 112.