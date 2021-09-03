Экономика
03.09.2021, 08:13

Таллинн ищет лучших предпринимателей. Участвуйте в конкурсе!

 
Tallinn.
Tallinn.
Foto: Kiur Kaasik
Для того, чтобы выдвинуть на первый план местных предпринимателей и бизнес-разработчиков, город Таллинн организует конкурс для предпринимателей. Мероприятие пройдет уже в 18-й раз. Свою кандидатуру можно представить до 10 сентября.

На праздничном гала-вечере, который состоится в конце сентября, будут отмечены все столичные предприятия, а также будет объявлен лучший девелоперский проект, способствующий развитию предпринимательства или туризма, лучший проект сотрудничества между предприятиями, лучший стартап, лучший проект года в области туризма, создатель рабочих мест, экологическое новаторство и решение будущего. Кроме семи основных номинаций, в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом, Таллиннским университетом, Эстонской художественной академией и SA Eesti Rakenduskõrgkoolid будут вручены спецпремии лучшим прикладным научным работам года.

По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, длившийся больше года коронакризис бросил вызов и повлек за собой изменения во всем секторе предпринимательства.

”Многие предприятия пересмотрели свою сферу деятельности, вывели на рынок новые услуги или же нашли другие возможные способы адаптироваться к неожиданной ситуации. Бесконтактные и умные решения, а также экологический образ мышления — ключевые слова, на которые нужно было обратить внимание”, — сказал вице-мэр.

Участвовать в конкурсе приглашаются все столичные предприятия, сделавшие в течение года в своей области деятельности что-либо значимое. Например, вывели на рынок интересную продукцию или услугу, создали своей деятельностью дополнительную ценность для общества, подготовили серьезный проект сотрудничества.

Свою кандидатуру можно представить на домашней странице Таллиннского дня предпринимательства.

  • Подайте заявку в категории ”Проект развития 2021”, если готов проект развития недвижимости, который поможет создать современное, благоприятное для бизнеса или туризма городское пространство.
  • Подайте заявку в категории ”Проект сотрудничества 2021”, если был готов проект, реализованный при эффективном сотрудничестве между предприятиями, научными учреждениями или предприятиями третьего сектора, результатом которого стал высокий потенциал экономического успеха.
  • Подайте заявку в категории ”Блестящий стартап 2021”, если занялись предпринимательством в Таллинне в течение последних трех лет, чтобы мы могли оценить вашу предприимчивость, новаторство и быстрое развитие.
  • Подайте заявку в категории ”Событие года в области туризма 2021”, если осуществили в этом году проект, который принес Таллинну дополнительную ценность как туристическому объекту и увеличил его популярность.
  • Подайте заявку в категории ”Создатель рабочих мест 2021”, если в течение последнего года создали в Таллинне или его окрестностях не менее десяти новых рабочих мест, а расширение деятельности повлекло за собой инвестиции.
  • Подайте заявку в категории ”Экологическое новаторство 2021”, если созданными новыми инновационными решениями оказали позитивное воздействие на экологию, продвигали экологические решения и ответственное пользование, а также повысили осведомленность населения об экологически сознательных компаниях, разработавших экорешения.
  • Подайте заявку в категории ”Решение будущего 2021”, если в течение последних двух лет вывели на рынок или начали использовать ресурсосберегающую или существенно дополненную продукцию, услугу, технологию или бизнес-модель, которая изменила к лучшему или сделала ”умнее” городскую среду, а также способствовала развитию общества.

В каждой категории будут выбраны трое номинантов, из которых выберут победителя категории. Результаты конкурса объявят 29 сентября на торжественном приеме в честь Таллиннского Дня предпринимательства. Предпринимательский конкурс является частью традиционного осеннего Таллиннского дня предпринимательства, который в этом году состоится 28 сентября. Главная тема этого года ”На волне перемен”.

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