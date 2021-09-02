02.09.2021, 16:21
Полиция просит помощи в поисках пропавшего 15-летнего Виталия(1)
PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Кохтла-Ярве 15-летнего Виталия. Последний раз близкие общались с ним 30 августа.
Как сообщает полиция, молодой человек ушел из дома вечером 29 августа и направился на железнодорожный вокзал, чтобы поехать в учебное заведение в Тапа, но туда он не прибыл.
Приметы Виталия: рост 170 см, среднего телосложения, короткие волосы. Уходя из дома, был одет в черную рубашку, синюю тренировочную куртку, черные брюки и черные кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел Виталия или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.