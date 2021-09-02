Экономика
02.09.2021, 18:42

Более тысячи сотрудников полиции и Сил обороны могут потерять работу из-за отсутствия прививки от коронавируса

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Pilt on illustratiivne
Foto: Andres Putting
В Департаменте полиции и погранохраны и Силах обороны подтверждают, что невакцинированные сотрудники могут вскоре остаться без работы. Оказывается, увольнение угрожает широкому кругу людей.

Главнокомандующий Силами обороны Мартин Херем сообщил Delfi, что учреждение не может никого заставить вакцинироваться, но те, кто хочет продолжать службу в Силах обороны, должны пройти вакцинацию. "Кто не хочет, может выбрать другую сферу деятельности", — отрезал Херем.

Специалист по защите здоровья Сил обороны Лилли Гросс сообщила, что всего в учреждении находятся на службе 4060 человек, из которых минимум одной дозой вакцинированы 89,3%. "Вакцинацию не прошли еще около 340 служащих, но эта цифра постоянно сокращается", — отметила она.

При этом никаких исключений не делается. "Справку о безопасности против заражения COVID-19 должны предъявить все служащие Сил обороны, так как дистанционная работа является временной мерой, и для выполнения целей Сил обороны необходимо восстановление обычного рабочего ритма", — отметила Гросс.

Сертификат о вакцинации или же оправдание его отсутствия служащие Сил обороны должны предъявить до 13 сентября. Возможно, что после этого сделают предписание и назначат новый срок.

Что касается Департамента полиции и погранохраны, то позавчера его сотрудники получили письмо от генерального директора Эльмара Вахера с призывом как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса. Отказ от вакцинации для части должностей может закончится расторжением трудового договора, предостерег он.

На данный момент в департаменте прошли вакцинацию более 80% сотрудников, но есть подразделения, где вакцинированы лишь чуть больше половины работников и из-за одного случая болезни может быть нарушена работа всего подразделения.

В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что сейчас там насчитывается около 800 невакцинированных работников.

Решение насчет того, на каких должностях необходим 100% охват вакцинации сотрудников, будет известно в октябре, когда будет готов анализ рисков.

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