Более тысячи сотрудников полиции и Сил обороны могут потерять работу из-за отсутствия прививки от коронавируса

Главнокомандующий Силами обороны Мартин Херем сообщил Delfi, что учреждение не может никого заставить вакцинироваться, но те, кто хочет продолжать службу в Силах обороны, должны пройти вакцинацию. "Кто не хочет, может выбрать другую сферу деятельности", — отрезал Херем.

Специалист по защите здоровья Сил обороны Лилли Гросс сообщила, что всего в учреждении находятся на службе 4060 человек, из которых минимум одной дозой вакцинированы 89,3%. "Вакцинацию не прошли еще около 340 служащих, но эта цифра постоянно сокращается", — отметила она.

При этом никаких исключений не делается. "Справку о безопасности против заражения COVID-19 должны предъявить все служащие Сил обороны, так как дистанционная работа является временной мерой, и для выполнения целей Сил обороны необходимо восстановление обычного рабочего ритма", — отметила Гросс.

Сертификат о вакцинации или же оправдание его отсутствия служащие Сил обороны должны предъявить до 13 сентября. Возможно, что после этого сделают предписание и назначат новый срок.

Что касается Департамента полиции и погранохраны, то позавчера его сотрудники получили письмо от генерального директора Эльмара Вахера с призывом как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса. Отказ от вакцинации для части должностей может закончится расторжением трудового договора, предостерег он.

На данный момент в департаменте прошли вакцинацию более 80% сотрудников, но есть подразделения, где вакцинированы лишь чуть больше половины работников и из-за одного случая болезни может быть нарушена работа всего подразделения.

В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что сейчас там насчитывается около 800 невакцинированных работников.

Решение насчет того, на каких должностях необходим 100% охват вакцинации сотрудников, будет известно в октябре, когда будет готов анализ рисков.