Правительство обсуждало отмену обязательства носить маски для вакцинированных

Министр здоровья и труда Танель Кийк привел в качестве препятствия для отмены то, что во многих общественных местах не проверяют сертификаты вакцинации.

Кийк отметил, что сейчас действительно действует логика, что там, где проверка COVID-сертификатов обязательна, маски носить не нужно. В других же местах, где сертификаты не проверяют — магазины. общественный транспорт, торговые центры — очень сложно понять, кто вакцинирован, а кто нет, и кто имеет право не носить маску.