02.09.2021, 15:20
Правительство обсуждало отмену обязательства носить маски для вакцинированных(96)
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Сегодня правительство обсуждало возможность отмены обязательного ношения масок для тех, кто переболел коронавирусом или прошел вакцинацию, пишет ERR.
Министр здоровья и труда Танель Кийк привел в качестве препятствия для отмены то, что во многих общественных местах не проверяют сертификаты вакцинации.
Кийк отметил, что сейчас действительно действует логика, что там, где проверка COVID-сертификатов обязательна, маски носить не нужно. В других же местах, где сертификаты не проверяют — магазины. общественный транспорт, торговые центры — очень сложно понять, кто вакцинирован, а кто нет, и кто имеет право не носить маску.
Кийк надеется, что в будущем охват вакцинации в стране будет настолько высоким, что будет возможно отменить большинство коронавирусных ограничений, как в Дании.