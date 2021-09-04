Прививка есть, Covid-19 — тоже. Как болеют те, кто привился от "ковида"

Утратили бдительность

Во время нашего разговора Маргарита все время сморкается и кашляет — мы созвонились на пятый день после появления симптомов. В первые две ночи ее мучил сильный кашель, от которого ничего не помогало, поэтому ей выписали антибиотики. Также у Маргариты небольшая температура, общая слабость и насморк. А вот муж стал чувствовать себя лучше через несколько дней — в декабре он тоже сравнительно легко переболел Covid-19.

Правда, через несколько дней после того, как у его жены подтвердилось заболевание, он сделал тест, и тот оказался негативным. Тем не менее, женщина уверена, что заразилась именно от мужа, так как их симптомы полностью совпадали. Зимой, когда он заболел, они соблюдали меры предосторожности, поэтому Маргарита не заболела, но теперь, когда оба сделали прививку, необходимость в бдительности, казалось бы, отпала. Порталу DELFI о своем опыте она рассказала для того, чтобы другие не забывали — даже после вакцинации нужно соблюдать самоизоляцию, если вдруг появились симптомы простуды. "Мне самой было бы полезно осознавать, что так может произойти", — признает она.