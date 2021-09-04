04.09.2021, 11:50
Прививка есть, Covid-19 — тоже. Как болеют те, кто привился от "ковида"(23)
Foto: Margus Pahv
Первым заболел 41-летний муж Маргариты — вернулся из Турции, а вечером у него начался кашель. Оба списали это на кондиционер в самолете, и даже когда следующей ночью мужу стало хуже, они даже не допустили мысли о заражении Covid-19, так как он был не только вакцинирован, но и переболел прошлой зимой. Однако через пару дней такие же симптомы появились и у Маргариты. Тест на ковид оказался положительным, и она уверена, что заразилась от мужа, пишет rus.delfi.lv.