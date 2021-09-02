ГРАФИКИ | В июле промышленное производство выросло на 10%

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, промышленное производство увеличилось более чем в половине отраслей обрабатывающей промышленности. ”В июле прошлого года влияние пандемии коронавируса уже не было заметно и объемы производства обрабатывающей промышленности остались на уровне 2019 года. Однако в сравнении с докризисным периодом в июле текущего года объемы производства уже выросли”, — прокомментировала Бундер.

Среди наиболее весомых отраслей промышленности рост наблюдался в деревообработке (6,4%), в производстве изделий из металла (10,2%), а также в производстве электрооборудования (6,8%) и строительных материалов (17,5%). При этом сократилось производство электроники (на 18,1%) и продуктов питания (на 3,0%).

Аналогично с июнем в горнодобывающей промышленности в июле наблюдался хороший рост как в производстве торфа, так и добыче горных пород строительного назначения.

На внешний рынок было продано 65% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности, наибольшая доля экспортных продаж пришлась на фармацевтику и производство компьютеров и электронного оборудования. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт выросли в сравнении с июлем 2020 года на 9% и на внутренний рынок — на 18%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, объемы промышленного производства в целом и в обрабатывающей промышленности остались по сравнению с июнем на том же уровне.

Производство электроэнергии увеличилось по сравнению с июлем 2020 года количественно (MВтч) на 40%, а производство тепла сократилось на 3%.