Исследование: почти четверть взрослого населения Эстонии столкнулась с телефонным мошенничеством

Результаты опроса, проведенного в рамках информационной кампании Союза банков ”Нет, спасибо!”, показывают, что до 93% жителей Эстонии в возрасте от 18 до 64 лет слышали об инвестиционном и банковском мошенничестве. Подавляющее большинство, или 69%, осведомленных о мошенничестве людей узнали об этом из средств массовой информации. Лично так или иначе с этой темой столкнулись 23%, или почти 185 000 человек. Чаще других с этой проблемой сталкиваются люди старше 35 лет (26%), эта группа людей также получает меньше всего информации о мошенничестве из СМИ.

”К сожалению, осведомленность — это не всегда то же самое, что защита от мошенничества. Сейчас, в эпоху интернета и цифровых коммуникаций мошенничество с инвестициями становится все более изощрённым, например, злоумышленники имитируют веб-сайты законных компаний. Некоторые схемы могут быть реализованы настолько умело, что на первый взгляд они могут показаться правдоподобными даже экспертам”, — сказала Катрин Талихярм, исполнительный директор Союза банков Эстонии.

Участников опроса попросили оценить десять различных признаков опасности, а затем ответить, вызывают ли какие-либо из них подозрения. К ним относятся, например, запрос ПИН-кода, звонок с иностранного телефонного номера, навязчивый стиль общения и другие.

Положительным результатом можно считать то, что 9 из 10 человек считают подозрительным спрашивать PIN-коды и пароли. При этом людей меньше всего беспокоит обещаемая высокая рентабельность инвестиций — только 65% участников опроса сочли это подозрительным. Люди с низким уровнем осведомленности, которые могли распознать лишь 1 или 2 знака опасности, чаще всего встречались среди участников опроса в возрасте 50–64 лет, с низкими доходами и не имеющих высшего образования.