Финские зеленые: ядерная энергия пойдет на пользу климату, энергетической безопасности и экономике Эстонии

В отчете Межправительственного совета по борьбе с изменением климата — в сценарии глобального потепления на 1,5 градуса — снижение выбросов основывается не только на возобновляемых источниках энергии, но и на ядерной энергии. Недавно Центр совместных научных исследований Европейской комиссии оценил ядерную энергию как устойчивый способ производства энергии, который для окружающей среды или человека не вреднее, чем другие источники энергии с низким углеродным следом (ветер, солнце, вода). Несмотря на это, люди часто игнорируют ядерную энергию или же выступают в климатической и энергетической политике резко против нее. Так не должно быть, если мы хотим серьезно бороться с изменением климата: наоборот, важно инвестировать в ядерную энергию по аналогии с экологичными возобновляемыми источниками энергии.

Ядерная энергия является в Европе главным источником электроэнергии с небольшим углеродным следом, и он будет нужен нам и впредь. Преимущество ядерной энергии заключается в большой плотности энергии и удельной мощности, стабильном производстве и небольшом экологическом следе. Помимо этого, благодаря ядерной энергии можно производить как электричество, так и тепло. Перед ядерной энергетикой стоят такие вызовы, как капиталоемкость и ощутимо высокая цена строительства станций, однако энергетический портфель, содержащий ядерную энергию, очевидно, дешевле, чем портфель, состоящий только из возобновляемой энергии. Новая технология, основанная на малых и модульных реакторах, вероятно, снизит цену. Частично цена обусловлена и политическими решениями и регуляциями, на которые мы можем влиять сами.

При отказе от фоссильного топлива потребуется замена в виде производства энергии с очень низкими выбросами CO2, даже если удастся существенно повысить его энергоэффективность. Сейчас наиболее популярная альтернатива — энергия ветра и солнца, а также энергия биомассы. Энергия ветра и солнца — великолепные способы производства энергии, но в этом случае проблемой становится зависимость от погодных условий и варьирование производства и как следствие — потребность в хранении энергии или управляемых производственных единицах. Помимо этого, свои ограничения накладывает более низкая — по сравнению с ископаемыми источниками энергии и ядерной энергией — плотность энергии: если мы хотим сохранить природу, мы не можем до бесконечности увеличивать площадь территорий, необходимых для производства энергии. А растущее использование энергии биомассы угрожает природному разнообразию и в действительности загрязняет атмосферу — ее применение должно оставаться на экологически устойчивом уровне.

Финляндия — одна из немногих стран Европы, в которых строятся новые атомные электростанции. Популярность ядерной энергии в Финляндии довольно велика, и в последнее время поддержка растет, особенно среди молодежи. Этому способствовала прежде всего обеспокоенность изменением климата и необходимость

срочно принимать меры. Партия зеленых стала нейтральнее относиться к ядерной энергии: актуальные политические программы не исключают новых АЭС, и явных сторонников много, хотя в самой партии встречаются разные точки зрения. В современном климате и среде зеленое мышление и поддержка ядерной энергетики совершенно не противоречат друг другу.

В последние годы в Финляндии среди и политиков, и энергетических предприятий, и ученых возрос интерес именно к малым модульным реакторам. Идет работа над модернизацией правовых актов, касающихся ядерной энергетики, запущены исследовательские и учебные проекты, в недавно выбранном городском собрании Хельсинки большинство готово одобрить строительство малой АЭС в Хельсинки.

Ядерная энергия должна приветствоваться и на южном берегу Финского залива. Сейчас сжигание сланца оказывает вредное воздействие на климат, а электричество стоит довольно дорого из-за высокой стоимости CO2. В мире ужесточающихся стандартов и обязанностей загрязняющее производство энергии не особенно привлекательно и для инвестиций. Если Эстония хочет перейти на производство электро- и теплоэнергии, не вредящее климату и природе, и избежать при этом импорта значительных объемов электроэнергии, возможностей остается не так уж много. Ядерная энергия подходит для этого идеально, и неудивительно, что и в Эстонии растет интерес к ядерной энергетике и малым модульным реакторам.

Перед Хельсинки и Таллинном стоит один и тот же вопрос: как сохранить функционирование и тепло в городе зимой — без загрязнений и выбросов? В дополнение к энергоэффективности и различным тепловым насосам и теплохранилищам малые модульные реакторы — это заслуживающий внимания вариант, многообещающий с технической точки зрения. Возможности сотрудничества надо искать смело: Финляндия располагает большим опытом и компетентностью в области ядерной энергетики и безопасности, а Эстония — гибкими возможностями для быстрого развития, ведь регуляция данной сферы создается с чистого листа.

Кроме того, Эстония может стать первопроходцем. Несмотря на определенную антиядерную политику Европейского союза, в глобальном смысле математика довольно проста: миру нужна новая ядерная энергия. Среди прочих, США, Канада, Соединенное Королевство, Китай и Россия инвестируют в технологии малых модульных реакторов, но у конкретных проектов есть потенциал ускорить развитие и накопить ценную компетентность, а впоследствии — продать ее другим государствам по всему миру.

В конце концов ядерная энергия — лишь один из видов энергии. Важно, чтобы преимущества и недостатки разных вариантов производства энергии оценивались одинаково и разумно, а ради безопасного для экологии будущего использовались все средства.