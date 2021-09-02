В столичном парке компания подростков распивала водку перед походом в школу(6)
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Так, в одном из парков инспекторы обнаружили компанию 14-15-летних молодых людей, пускающих по кругу бутылку водку.
"Подростки думали, что нашли хорошее укрытие. Они посчитали, что перед тем, как идти на линейку, хорошо бы после долгого вызванного вирусом отсутствия в школе набраться смелости. Также встреча с друзьями оказалась настолько радостным событием, что ее нужно было отметить”, — говорит руководитель отдела делопроизводства и региональной работы МуПо Трийн Уудевяли.
Кроме того, инспекторы конфисковали у одного спешащего в школу несовершеннолетнего молодого человека э-сигарету. ” Жаль, но теперь парню придется объяснить свои поступки стражам порядка и родителям”.
Всего порядок вчера обеспечивали 19 инспекторов в девяти разных точках в Нымме, Хийю, Хааберсти, Пыхья-Таллинне, Кесклинне и Ласнамяэ.