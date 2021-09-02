В столичном парке компания подростков распивала водку перед походом в школу

"Подростки думали, что нашли хорошее укрытие. Они посчитали, что перед тем, как идти на линейку, хорошо бы после долгого вызванного вирусом отсутствия в школе набраться смелости. Также встреча с друзьями оказалась настолько радостным событием, что ее нужно было отметить”, — говорит руководитель отдела делопроизводства и региональной работы МуПо Трийн Уудевяли.