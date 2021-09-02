В сентябре по Ласнамяэ будет ездить вакцинационный автобус

”Вакцинация помогает избежать тяжелого течения болезни COVID-19 и помогает приостановить распространение вируса. Мы хотим, чтобы вакцинация была предельно удобной, поэтому я приглашаю жителей Ласнамяэ в вакцинационный автобус, который в течение почти четырех недель проедет по всему нашему району. В основном, вакцинационный автобус будет останавливаться на парковках торговых центров, и поэтому его посещение особенно удобно совместить с походом за продуктами. Если вы уже получили защитный укол, то расскажите о возможности сделать прививку в вакцинационном автобусе своим близким, в особенности тем, которые входят в группу риска”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется, но при желании и в вакцинационный автобус можно зарегистрироваться и забронировать время через портал digilugu.ee. Вакцинационный автобус в Ласнамяэ работает в сотрудничестве с медицинским центром Confido .

”В автобусе работает команда Confido в составе пяти человек, все они профессионалы своего дела. После укола мы обеспечим всем комфортную зону отдыха и наблюдение со стороны медика”, — сказал председатель правления Confido Ристо Лаур и напомнил, что помимо автобуса также можно вакцинироваться в расположенной в торговом центре Lasnamäe Centrum быстрой клинике Confido и в аптеке Südameapteek на Кивила, 26.

Вакцинационный автобус будет работать в Ласнамяэ с 6 по 30 сентября и сделает остановки почти во всех микрорайонах Ласнамяэ. В следующий понедельник автобус сделает свою первую остановку возле недавно открытого магазин Prisma на Линнамяэ теэ, 96, куда все желающие приглашаются на вакцинацию с 11 до 19 часов.

График вакцинационного автобуса в Ласнамяэ: