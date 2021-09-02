В сентябре по Ласнамяэ будет ездить вакцинационный автобус(1)
”Вакцинация помогает избежать тяжелого течения болезни COVID-19 и помогает приостановить распространение вируса. Мы хотим, чтобы вакцинация была предельно удобной, поэтому я приглашаю жителей Ласнамяэ в вакцинационный автобус, который в течение почти четырех недель проедет по всему нашему району. В основном, вакцинационный автобус будет останавливаться на парковках торговых центров, и поэтому его посещение особенно удобно совместить с походом за продуктами. Если вы уже получили защитный укол, то расскажите о возможности сделать прививку в вакцинационном автобусе своим близким, в особенности тем, которые входят в группу риска”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется, но при желании и в вакцинационный автобус можно зарегистрироваться и забронировать время через портал digilugu.ee. Вакцинационный автобус в Ласнамяэ работает в сотрудничестве с медицинским центром Confido .
”В автобусе работает команда Confido в составе пяти человек, все они профессионалы своего дела. После укола мы обеспечим всем комфортную зону отдыха и наблюдение со стороны медика”, — сказал председатель правления Confido Ристо Лаур и напомнил, что помимо автобуса также можно вакцинироваться в расположенной в торговом центре Lasnamäe Centrum быстрой клинике Confido и в аптеке Südameapteek на Кивила, 26.
Вакцинационный автобус будет работать в Ласнамяэ с 6 по 30 сентября и сделает остановки почти во всех микрорайонах Ласнамяэ. В следующий понедельник автобус сделает свою первую остановку возле недавно открытого магазин Prisma на Линнамяэ теэ, 96, куда все желающие приглашаются на вакцинацию с 11 до 19 часов.
График вакцинационного автобуса в Ласнамяэ:
Пн 6.09 с 11 до 19 часов магазин Prisma на Линнамяэ теэ, 96
Вт 7.09 с 11 до 19 часов магазин Selver на Кярбери, 20/20a
Ср 8.09 с 11 до 19 часов торговый центр Ümera (Лаагна теэ, 80)
Чт 9.09 с 11 до 19 часов площадь за культурным центром Линдакиви (Коорти, 22)
Пт 10.09 с 11 до 19 часов магазин Maxima на Линнамяэ теэ, 57
Сб 11.09 с 11 до 19 часов парковка Ледового холла Тондираба на Варраку, 14
Вс 12.09 с 11 до 19 часов магазин Selver на Ляэнемере теэ, 28
Пн 13.09 с 11 до 19 часов магазин Grossi на Паасику, 2а
Вт 14.09 с 11 до 19 часов Центр здоровья на Линнамяэ теэ, 3
Ср 15.09 с 11 до 19 часов торговый центр Mustakivi (Махтра, 1)
Чт 16.09 с 11 до 19 часов магазин Grossi на Кивила, 26
Пт 17.09 с 11 до 19 часов магазин Maxima XX на Смуули, 9
Сб 18.09 с 11 до 19 часов Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13)
Вс 19.09 с 11 до 19 часов магазин Prisma на Мустакиви теэ, 17
Пн 20.09 с 11 до 19 часов магазин Maxima X на Вирби, 12
Вт 21.09 с 11 до 19 часов магазин Rimi на Викерласе, 23
Ср 22.09 с 11 до 19 часов спортхолл на Пунане, 45
Чт 23.09 с 11 до 19 часов магазин Rimi на Калевипоя пыйк, 8
Пт 24.09 с 11 до 19 часов променад Паэ (возле Паэ, 78)
Сб 25.09 с 11 до 19 часов торговый центр Idakeskus (Пунане, 16b)
Вс 26.09 и Пн 27.09 оба дня с 11 до 19 часов торговый центр Ülemiste (Суур-Сыямяэ, 4)
Вт 28.09 с 11 до 19 часов торговый центр Sikupilli (Тарту мнт, 87)
Ср 29.09 с 11 до 19 часов магазин Maxima XX (Паэпарги, 57)
Чт 30.09 с 11 до 19 часов магазин Torupilli Selver (Весивярава, 37)
Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).