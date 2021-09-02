02.09.2021, 15:10
ФОТО И ВИДЕО | Протесты не помогли! В Вильянди власти спилили деревья на улице Уус(1)
Три недели назад в Вильянди жители улицы Уус вышли на акцию протеста против планов властей спилить деревья на этой улице. Но всё было сделано согласно планам горуправы.
По плану следовало убрать 49 деревьев, чтобы построить пешеходную и велосипедную дорожку.
Как сообщил наш фотокорреспондент, по состоянию на сегодняшний день почти все планируемые к спиливанию деревья убраны. В среду на улице Уус установили высокий забор, на место вызвали охранников, чтобы никто не смог помешать спиливанию деревьев. В четверг работы продолжились, спилили последние деревья.
По словам городских властей, в ходе реконструкции на улице Уус появится новое озеленение. Между парком Мистра и улицей Аллика планируется высадить 105 новых деревьев и 580 кустов.