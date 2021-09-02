ФОТО | Эстонские дипломаты возложили цветы к мемориалу жертв Беслана в Москве

Захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия) террористами произошел утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. В результате взрывов и последовавшего за нимм штурма было убито 27 из 28 террористов, погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести.