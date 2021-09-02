Аркадий Попов: выдвинуть кандидатуру на муниципальных выборах мне предложил Михаил Кылварт

Почему решили пойти на выборы?

Честно скажу, для меня это в первый раз, никогда раньше не участвовал в выборах. Но сейчас у нас такая ситуация складывается в связи с кризисом и пандемией — приходится много работать по вопросам вакцинации, поэтому у нас очень хорошие взаимоотношения с мэрией и местными органами самоуправления. Нам много приходилось контактировать с ними, и я увидел, насколько там хорошая команда. Видя, что проблема, которая нас преследует уже больше года — пандемия — скорее всего никуда не исчезнет в ближайшем будущем, появилось желание активно участвовать в процессе и на уровне принятия решений.

Также играет роль то, что в будущем нам придется работать, чтобы создавать таллиннскую больницу — и здесь чем раньше нам удастся (я имею в виду медиков, которые задействованы сейчас в работе в двух больницах: Lääne-Tallinna и Ida-Tallinna) поучаствовать в принятии решений по поводу создания этой больницы, тем более вероятно, что эта больница у нас появится. Зная, насколько важно иметь здесь четкую позицию и консолидированные ряды людей, которые готовы за эту идею бороться, для меня было очень важно в этом процессе участвовать.

Не будет ли ваша политическая деятельность мешать медицинской работе?

Я не участвую напрямую в политической деятельности, я не являюсь членом никакой партии. Единственное — я дал согласие на то, что я буду по возможности участвовать в городском собрании. Это больше добровольная работа, но конечно, график сейчас напряженный, посмотрим, как все будет происходить дальше.

То есть, на первом месте все-таки больница?

Конечно, это — основная работа, и этой работы очень много. Мы сейчас ведь занимаемся не только лечением ковида, важно, чтобы больные получали помощь в полном объеме несмотря на кризисную ситуацию.

То есть дальше идти в политику не собираетесь? В Рийгикогу, например?

Нет, я об этом не думал. Я договаривался с коллегами, с которыми я работаю сейчас, и с мэрией именно о местных выборах, при этом я не являюсь членом центристской партии.