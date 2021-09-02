В Эстонии тестируют беспилотные летательные устройства

Тестовые полеты начнутся 2 сентября в Тарту и продолжатся 13 сентября в Таллинне. В обоих городах дроны разного размера и мощности выполнят ряд полетов для тестирования будущих решений, дополняющих систему городского транспорта, например, в качестве воздушного такси, для доставки посылок, картографирования и мониторинга окружающей среды.

”Мы хотим проверить, как работает воздушное пространство, разделяемое дронами и пилотируемыми самолетами, в условиях интенсивного движения. Испытательные полеты дронов помогут лучше понять, как связать беспилотный трафик с современным воздушным пространством, где уже оперируют различные самолеты. Прежде чем мы начнем развивать дроновую авиацию более быстрыми темпами, мы должны убедиться, что она безопасна и не мешает существующему воздушному движению”, — сказал Яанус Якименко, руководитель отдела технического и бизнес-развития и член правления Lennuliiklusteeninduse AS.

”Уже в ближайшем будущем доставка посылок дронами и воздушное такси могли бы стать реальностью. Беспилотные летательные аппараты могут стать важным видом транспорта в будущем. Однако для этого требуется интеграция как авиадвижения, так и беспилотных летательных аппаратов с другими видами транспорта, где дроны становятся частью транспортной цепочки наряду с аэропортами, портами, железнодорожными и автобусными станциями и другими транспортными узлами. В городской среде в работе с дронами также учитываются наземные факторы, такие как полеты между домами и людьми”, — говорит Якименко.

В Таллинне короткий перелет через залив Копли от базы Департамента полиции и спасения на улице Сюста до порта Heaven Kakumäe будет осуществлять двухместное беспилотное воздушное такси. Дроны меньшего размера выполнят полеты для доставки посылок, мониторинга и картографирования инфраструктуры, а также другие задачи. 21 сентября состоится испытательный полет из Хельсинки в Таллинн, где вместе полетят грузовой дрон и гидросамолет.