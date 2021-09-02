В Эстонии тестируют беспилотные летательные устройства(5)
Тестовые полеты начнутся 2 сентября в Тарту и продолжатся 13 сентября в Таллинне. В обоих городах дроны разного размера и мощности выполнят ряд полетов для тестирования будущих решений, дополняющих систему городского транспорта, например, в качестве воздушного такси, для доставки посылок, картографирования и мониторинга окружающей среды.
”Мы хотим проверить, как работает воздушное пространство, разделяемое дронами и пилотируемыми самолетами, в условиях интенсивного движения. Испытательные полеты дронов помогут лучше понять, как связать беспилотный трафик с современным воздушным пространством, где уже оперируют различные самолеты. Прежде чем мы начнем развивать дроновую авиацию более быстрыми темпами, мы должны убедиться, что она безопасна и не мешает существующему воздушному движению”, — сказал Яанус Якименко, руководитель отдела технического и бизнес-развития и член правления Lennuliiklusteeninduse AS.
”Уже в ближайшем будущем доставка посылок дронами и воздушное такси могли бы стать реальностью. Беспилотные летательные аппараты могут стать важным видом транспорта в будущем. Однако для этого требуется интеграция как авиадвижения, так и беспилотных летательных аппаратов с другими видами транспорта, где дроны становятся частью транспортной цепочки наряду с аэропортами, портами, железнодорожными и автобусными станциями и другими транспортными узлами. В городской среде в работе с дронами также учитываются наземные факторы, такие как полеты между домами и людьми”, — говорит Якименко.
В Таллинне короткий перелет через залив Копли от базы Департамента полиции и спасения на улице Сюста до порта Heaven Kakumäe будет осуществлять двухместное беспилотное воздушное такси. Дроны меньшего размера выполнят полеты для доставки посылок, мониторинга и картографирования инфраструктуры, а также другие задачи. 21 сентября состоится испытательный полет из Хельсинки в Таллинн, где вместе полетят грузовой дрон и гидросамолет.
В последние годы область авиации, связанная с дронами и воздушными такси, активно развивается, создавая новые логистические связи между центрами городов и их окрестностями, включая пригороды, сельские районы и другие важные логистические центры. Ситуация с COVID-19 дала дополнительный импульс для развития подобных решений и внедрения бесконтактных возможностей для продолжения нормальной жизни в условиях ограничений.
Глава эстонской компании CAFA Tech, занимающейся дронами и робототехникой, Танель Ярвет говорит, что уже сегодня дроны выполняют почти 100% коммерческих полетов автоматически, в то время как появление беспилотных автомобилей ожидается только через 10 лет. ”Достаточно подняться на высоту 30 метров над землей, чтобы движению воздушного транспорта не препятствовали пешеходы или здания. Нам нужно только научиться согласовывать воздушные маршруты в воздушном пространстве с другими дронами и самолетами, летающими в том же районе”, — сказал он.
Проект интеграции беспилотных систем воздушного движения GOF 2.0 в общее воздушное пространство поддерживается Европейским координатором проектов исследований и разработок в области управления воздушным движением SESAR JU. Проект координируется Lennuliiklusteeninduse AS, в нем участвуют 15 компаний: Arbus Urban Mobility, Aviamaps, CAFA Tech, Dimetor, Droneradar, EHang, Fintraffic ANS, Frequentis, Poznan Supercomputing and Networking Center, Polish Air Navigation Services Agency, Robots Expert Finland, Threod Systems Estonia, Unmanned Life, Vaisala Oyj.
Lennuliiklusteeninduse AS — поставщик авиадиспетчерских услуг нового поколения в Эстонии, штаб-квартира которого находится в Таллинне. Компания предлагает безопасные и эффективные авиадиспетчерские решения, включая консультации и обучение по организации воздушного движения. Lennuliiklusteeninduse AS действует в сфере управления Министерства экономики и коммуникаций, единственным собственником предприятия является Эстонская Республика.