“Улица и бесконечный мусор на Раадику”: о том, как дети спасали район от мусора на протяжении последних двух месяцев лета

Когда наш проект стартовал, там были все — и Владимир Свет , и Ханнес из Raadiku Arendus, городская пресса. Мы тогда красили городскую мебель, убирались на Раадику, делали разметку на квадрате, где мы играем. И тут к нам подходит наша девочка, которая только переехала с мамой на Раадику, и начинает помогать, потрясающая девчонка. И вот она настолько всем понравилась, что стала одиннадцатой. Через какое-то время одной девочке пришлось от нас уйти, и я взял нового мальчика.

Кстати, изначально идея была в том, чтобы найти пять ребят (11+) помладше и пять ребят постарше (14-15 лет). Изначально мне хотелось привлечь именно старших ребят, потому что они к нам совсем не ходят, так что пришлось действовать через труд и зарплату. И у нас получилось! Изначально было 10 мест, но нас все равно оказалось 12 — у ребят разные жизненные ситуации, пришлось действовать по ходу.

По срокам, конечно, было сложно определиться. Мы хотели уместить все до конца лета, а идея возникла в начале июля. Кроме того, были сложности с оформлением договоров, ведь главным нашим спонсором выступал Raadiku Arendus, поэтому в плане бухгалтерии и законности — все должно было быть идеально. Ребята действительно получили настоящие договоры, подписывали их вместе с родителями, в общем, все серьезно было, как будто договоры о купле-продаже квартиры заключали.

На самом деле, Raadiku Arendus важно принимать участие в такого рода проектах, так как они предлагают социальное жилье и им важен контакт с людьми. У них были даже созвоны с Лондоном , с самыми главными владельцами, так что даже в Англии знают о нашем маленьком проекте.

На самом деле, получилось все очень быстро и суматошно. Я шел по Раадику, у нас там была уборка, а на следующий день я все равно увидел кучу мусора. Опять. И тогда я подумал, что нужно создать целую дружину, в которой бы ребята зарабатывали деньги и работали на благо района. И буквально в эту же секунду я поделился своей идеей с коллегой. Потом она связалась с Raadiku Arendus, им это мероприятие очень понравилось, и они изъявили желание нам помогать. Ну и дальше уже подключилась и управа.

Какое у вас было расписание? Как часто дети ”выходили на работу”?

Работали мы по средам ровно три часа в день. При хорошей погоде — улица и бесконечный мусор на Раадику. Мы даже стирали надписи, какие могли. Много мы и опасных отходов находили — в том числе шприцы с иголками в клумбах, где дети копаются. В общем, нам приключений хватало. А когда погода была не очень хорошей, мы убирали в штабе.

А насколько безопасно такое мероприятие? Не было неприятных случаев с такого рода находками?

Все абсолютно безопасно, ребятам выдавались перчатки, пакеты, губки и чистящие средства — в общем, мы были полностью экипированы. Никаких происшествий.

Более того, мы смогли даже кормить ребят — отдельное спасибо за это Raadiku Arendus. Мы могли заказывать обеды через Bolt Food. Даже с учетом, что выделялось по 5 евро на ребенка, это было круто.

Но ведь у ребят была еще и зарплата, верно?

Да, здесь вот какой момент. Нельзя было платить настоящими деньгами, потому что это очень сложно в плане бухгалтерии. И мы придумали гениальное решение — подарочные карты в Ülemiste на 200 евро. Эта карта работает на территории всего торгового центра, так что по сути — это и есть ”живые деньги”. Они могут подготовиться к школе, купить себе одежду, может быть, новый телефон, который давно хотели. Надеюсь, ребята с умом отнесутся к своей зарплате и купят что-то полезное и нужное лично им.

То есть, в основном, вы работали на улицах Раадику?

Также ближе к концу августа мы договорились с Mahtra Põhikool, в которой многие из ребят учатся, и последние две недели помогали им — таскали парты, стулья, в общем, готовили школу к новому учебному году. Теперь школа даже просит нас еще к ним прийти, но проект окончен, теперь если только ребята сами изъявят желание прийти и помочь.